Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высоко оценил игру украинского защитника Арсения Батагова.

По словам известного португальского специалиста, именно Батагов является лучшим центральным защитником, которого он наблюдал в чемпионате Турции. Португальский клуб уже работает над трансфером украинского центрбека.

В этом сезоне Арсений Батагов провел 18 матчей, в которых ему удалось отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.