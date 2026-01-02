Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Португалия
Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер

Португалец в восторге от Батагова

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высоко оценил игру украинского защитника Арсения Батагова.

По словам известного португальского специалиста, именно Батагов является лучшим центральным защитником, которого он наблюдал в чемпионате Турции. Португальский клуб уже работает над трансфером украинского центрбека.

В этом сезоне Арсений Батагов провел 18 матчей, в которых ему удалось отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

Бенфика трансферы Трабзонспор Арсений Батагов Жозе Моуриньо
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Перець
Тут вже не зрозуміло за ким довше черга стоїть 
Ответить
0
vovei
Кто нашептал?
Ответить
0
