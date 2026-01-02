Моуриньо назвал украинца лучшим игроком чемпионата и хочет его трансфер
Португалец в восторге от Батагова
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо высоко оценил игру украинского защитника Арсения Батагова.
По словам известного португальского специалиста, именно Батагов является лучшим центральным защитником, которого он наблюдал в чемпионате Турции. Португальский клуб уже работает над трансфером украинского центрбека.
В этом сезоне Арсений Батагов провел 18 матчей, в которых ему удалось отдать две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.
