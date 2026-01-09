Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Нынешний главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассматривает возможность возвращения в «Барселону» в 2027 году.

Как сообщают испанские СМИ, астурийский специалист уже определил для себя цель – в перспективе стать преемником Ханси Флика во главе каталонского клуба.

Несмотря на готовность ПСЖ предложить тренеру долгосрочный контракт с серьезными финансовыми условиями, Луис Энрике не планирует задерживаться в Париже. Его мотивация связана не с деньгами, а с желанием нового большого вызова. В «Барселоне» понимают, что цикл Флика может завершиться после 2027 года, и внимательно следят за ситуацией.

Сам Луис Энрике не скрывает, что именно работа в «Барсе» стала самым особенным этапом в его карьере.