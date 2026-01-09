Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Испания
09 января 2026, 22:42
1

Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет вернуться в «Барселону»

Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике

Нынешний главный тренер ПСЖ Луис Энрике рассматривает возможность возвращения в «Барселону» в 2027 году.

Как сообщают испанские СМИ, астурийский специалист уже определил для себя цель – в перспективе стать преемником Ханси Флика во главе каталонского клуба.

Несмотря на готовность ПСЖ предложить тренеру долгосрочный контракт с серьезными финансовыми условиями, Луис Энрике не планирует задерживаться в Париже. Его мотивация связана не с деньгами, а с желанием нового большого вызова. В «Барселоне» понимают, что цикл Флика может завершиться после 2027 года, и внимательно следят за ситуацией.

Сам Луис Энрике не скрывает, что именно работа в «Барсе» стала самым особенным этапом в его карьере.

Bombardini
Інформаційне сміття. Тільки по кейсу Енріке ви вже писали про пожиттєвий контракт з ПСЖ, про те, що він очолить МЮ, про те що він нікуди з ПСЖ не йде, бо там щасливий і от уже знов йде, але вже в Барселону. І таких кейсів купа - Лунін, Довбик, Миколенко тощо. І всі походу брехливі. Іноді цікаво почитати про спорт, щоб відволіктись від суворої буденності, але вже задовбує, що годують інформаційним сміттям
