Франция
31 декабря 2025, 23:42
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»

Тренер хочет сохранить Витинью

Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике жестко заблокировал возможный трансфер португальца Витинью в мадридский «Реал». По данным испанских СМИ, наставник парижан прямо дал понять руководству клуба: в случае продажи португальца он готов покинуть свой пост.

«Если вы продаете Витинью, то я покину клуб», – цитирует источник слова Энрике.

Несмотря на готовность «Реала» заплатить около 100 млн евро, позиция Луиса Энрике и личное одобрение игрока со стороны тренера заставляют парижан полностью закрыть этот вопрос.

Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
