31 декабря 2025, 23:42
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Тренер хочет сохранить Витинью
31 декабря 2025, 23:42 |
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике жестко заблокировал возможный трансфер португальца Витинью в мадридский «Реал». По данным испанских СМИ, наставник парижан прямо дал понять руководству клуба: в случае продажи португальца он готов покинуть свой пост.
«Если вы продаете Витинью, то я покину клуб», – цитирует источник слова Энрике.
Несмотря на готовность «Реала» заплатить около 100 млн евро, позиция Луиса Энрике и личное одобрение игрока со стороны тренера заставляют парижан полностью закрыть этот вопрос.
