  Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ
Испания
31 декабря 2025, 03:32
Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ

В Мадрид может переехать Витинья

Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ
Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор и Витинья

Мадридский «Реал» рассматривает сценарий возможного ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора и уже готовит альтернативный план.

Как сообщает Cadena SER, в клубе не исключают громкого обмена с ПСЖ, в котором ключевой фигурой может стать португальский полузащитник Витинья.

Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, однако его продление до сих пор не согласовано, что настораживает руководство «бланкос». В Мадриде не хотят рисковать и потерять игрока бесплатно. По информации источника, «Реалу» нужен футболист, способный управлять игрой в центре поля, и Витинья полностью соответствует этому профилю.

Дмитрий Олийченко Источник: PlanetarealMadrid
