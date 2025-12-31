Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ

Мадридский «Реал» рассматривает сценарий возможного ухода бразильского вингера Винисиуса Жуниора и уже готовит альтернативный план.

Как сообщает Cadena SER, в клубе не исключают громкого обмена с ПСЖ, в котором ключевой фигурой может стать португальский полузащитник Витинья.

Контракт Винисиуса действует до лета 2027 года, однако его продление до сих пор не согласовано, что настораживает руководство «бланкос». В Мадриде не хотят рисковать и потерять игрока бесплатно. По информации источника, «Реалу» нужен футболист, способный управлять игрой в центре поля, и Витинья полностью соответствует этому профилю.