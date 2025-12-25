Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легенда испанского футбола о зарплатных запросах Винисиуса: цифры шокируют
Испания
25 декабря 2025, 05:39 | Обновлено 25 декабря 2025, 05:41
Легенда испанского футбола о зарплатных запросах Винисиуса: цифры шокируют

Каньисарес прокомментировал трудности с продлением контракта нападающего

Легенда испанского футбола о зарплатных запросах Винисиуса: цифры шокируют
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес прокомментировал трудности с продлением контракта нападающего «бланкос» Винисиуса Жуниора.

«Его требования, если судить по действиям Винисиуса, явно не соответствуют обсуждаемым цифрам. И это лишь малая часть проблем игрока.

Он говорит своему агенту настойчиво добиваться своих условий, потому что контракт скоро истекает. Также он считает, что клуб должен платить исходя из его потенциала, ведь ему всего 25 лет, и исходя из того, кем он является – великим игроком, который почти выиграл «Золотой мяч» и завоевал титул Лиги чемпионов, забив решающий гол.

Но текущие запросы Винисиуса не совпадают с теми цифрами, которые клуб готов предложить. Это касается не только его, но и большинства игроков «Реала», – приводит слова Каньисареса Sport.es.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забив пять мячей и сделав восемь результативных передач. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига Сантьяго Каньисарес продление контракта
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
