Легенда испанского футбола о зарплатных запросах Винисиуса: цифры шокируют

Бывший вратарь мадридского «Реала» и «Валенсии» Сантьяго Каньисарес прокомментировал трудности с продлением контракта нападающего «бланкос» Винисиуса Жуниора.

«Его требования, если судить по действиям Винисиуса, явно не соответствуют обсуждаемым цифрам. И это лишь малая часть проблем игрока.

Он говорит своему агенту настойчиво добиваться своих условий, потому что контракт скоро истекает. Также он считает, что клуб должен платить исходя из его потенциала, ведь ему всего 25 лет, и исходя из того, кем он является – великим игроком, который почти выиграл «Золотой мяч» и завоевал титул Лиги чемпионов, забив решающий гол.

Но текущие запросы Винисиуса не совпадают с теми цифрами, которые клуб готов предложить. Это касается не только его, но и большинства игроков «Реала», – приводит слова Каньисареса Sport.es.