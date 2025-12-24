Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор планирует продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный портал TeamTalk.

Переговоры королевского клуба с 25-летним футболистом о продлении контракта зашли в тупик, поэтому испанский клуб намерен попрощаться с одним из своих лидеров после завершения сезона 2025/26.

По информации источника, агенты Винисиуса встретились c представителями трех клубов, которые интересны бразильцу – «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Звездный вингер готов присоединиться к одной из вышеперечисленных команд Английской Премьер-лиги и ждет трансферных предложений.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 150 миллионов евро.