Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Вингер мадридского «Реала» может перейти в «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуль»
Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор планирует продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный портал TeamTalk.
Переговоры королевского клуба с 25-летним футболистом о продлении контракта зашли в тупик, поэтому испанский клуб намерен попрощаться с одним из своих лидеров после завершения сезона 2025/26.
По информации источника, агенты Винисиуса встретились c представителями трех клубов, которые интересны бразильцу – «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».
Звездный вингер готов присоединиться к одной из вышеперечисленных команд Английской Премьер-лиги и ждет трансферных предложений.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 150 миллионов евро.
🚨 Intermediaries representing Vinícius Júnior have made Chelsea, Liverpool and Manchester City aware of the winger’s interest in a move to the Premier League.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 24, 2025
Real Madrid are prepared to sanction a sale in 2026 if Vinícius continues to reject their latest contract proposal.… pic.twitter.com/XepsW0U1Zq
про бажання Вінні грати в АПЛ,
а ніяких зустрічей не було.
Нах.. писати брехню?
Чергова маячня від авт0ра...