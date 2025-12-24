Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Испания
24 декабря 2025, 11:22 |
547
5

Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии

Вингер мадридского «Реала» может перейти в «Манчестер Сити», «Челси» или «Ливерпуль»

24 декабря 2025, 11:22 |
547
5 Comments
Трансферная бомба? Винисиус намерен продолжить карьеру в чемпионате Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор планирует продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщил авторитетный портал TeamTalk.

Переговоры королевского клуба с 25-летним футболистом о продлении контракта зашли в тупик, поэтому испанский клуб намерен попрощаться с одним из своих лидеров после завершения сезона 2025/26.

По информации источника, агенты Винисиуса встретились c представителями трех клубов, которые интересны бразильцу – «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль».

Звездный вингер готов присоединиться к одной из вышеперечисленных команд Английской Премьер-лиги и ждет трансферных предложений.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач. Контракт футболиста истекает в июне 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 150 миллионов евро.

По теме:
ПСЖ намерен оформить трансфер футболиста, который огорчил Динамо
И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу
В поисках усиления: Полтаве уже предложили более 20 игроков для подписания
Реал Мадрид Ливерпуль Челси Манчестер Сити Винисиус Жуниор трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Бокс | 23 декабря 2025, 19:33 0
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжелого веса. Джошуа – десятый

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала рейтинг на официальном сайте

Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Футбол | 24 декабря 2025, 05:42 2
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо
Суркис принял окончательное решение по зимним трансферам Динамо

Киевляне не будут тратиться зимой

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23.12.2025, 22:40
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Футбол | 24.12.2025, 09:15
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Футбол | 24.12.2025, 10:12
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Roman Chrs
Алонсо так хоче Вірца, от шанс обмінятись 
Ответить
+1
SHN
Сменять на Бреута.
Ответить
0
Burevestnik
в отому "Х" вказано шо були лише звернення до трьох клубів
про бажання Вінні грати в АПЛ,
а ніяких зустрічей не було.
Нах.. писати брехню?
Чергова маячня від авт0ра...
Ответить
0
icebeer
Там ему быстро ногу оторвут.
Ответить
0
ludoger
Неплохо бы в Ливер
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они – говно. Поэтому я отказался»
22.12.2025, 23:29
Футбол
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
ФОТО. Вот что сделал Усик после того, как Джошуа отправил Пола в больницу
23.12.2025, 08:50
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем