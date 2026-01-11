ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании нового контракта с вратарем национальной сборной Украины Евгением Волинцем.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним голкипером рассчитано до лета 2028 года.

«ФК «Полесье» искренне желает голкиперу надежной игры, уверенных сейвов, «сухих» матчей и хладнокровия в самые ответственные моменты. Пусть каждый выход на поле приносит уверенность команде, поддержку болельщиков и новые победы в составе нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Евгений Волынец сыграл за «Полесье» 39 матчей, в 17 из которых оставил свои ворота «сухими», внеся весомый вклад в результаты команды.

