11 января 2026, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины

Евгений Волынец продлил соглашение с житомирянами

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ФК Полесье. Евгений Волынец

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании нового контракта с вратарем национальной сборной Украины Евгением Волинцем.

Отмечается, что новое соглашение с 32-летним голкипером рассчитано до лета 2028 года.

«ФК «Полесье» искренне желает голкиперу надежной игры, уверенных сейвов, «сухих» матчей и хладнокровия в самые ответственные моменты. Пусть каждый выход на поле приносит уверенность команде, поддержку болельщиков и новые победы в составе нашего клуба!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Евгений Волынец сыграл за «Полесье» 39 матчей, в 17 из которых оставил свои ворота «сухими», внеся весомый вклад в результаты команды.

Ранее сообщалось, что «Полесье» завершает трансфер Илира Красничи.

batistuta
Потужно! Динама в анусі...
