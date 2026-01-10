Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул

9 и 10 января в Марокко состоялись матчи 1/4 финала Кубка африканских наций.

Осталось 4 претендента на титул, определены полуфинальные пары.

В полуфиналах 14 января сыграют Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко.

Матчи Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Игра за третье место состоится 17 января, а финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3–6 января 2026

03.01 21:00. Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)

– Тунис – 1:1 (пен. 3:2) 03.01 18:00. Сенегал – Судан – 3:1

– Судан – 3:1 05.01 18:00. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)

– Бенин – 3:1 (д.в.) 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0

– Буркина-Фасо – 3:0 04.01 21:00. ЮАР – Камерун – 1:2

– 1:2 04.01 18:00. Марокко – Танзания – 1:0

– Танзания – 1:0 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)

– ДР Конго – 1:0 (д.в.) 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик – 4:0

1/4 финала, 9–10 января 2026

09.01 18:00. Мали – Сенегал – 0:1

– 0:1 10.01 21:00. Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2

– Кот-д’Ивуар – 3:2 09.01 21:00. Камерун – Марокко – 0:2

– 0:2 10.01 18:00. Алжир – Нигерия – 0:2

1/2 финала, 14 января 2026

14.01 18:00. Сенегал – Египет

14.01 21:00. Нигерия – Марокко

Сетка плей-офф

Инфографика