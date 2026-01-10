Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок африканских наций
10 января 2026, 23:59 | Обновлено 11 января 2026, 00:19
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул

В полуфинальных поединках сыграют: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко

Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Getty Images/Global Images Ukraine

9 и 10 января в Марокко состоялись матчи 1/4 финала Кубка африканских наций.

Осталось 4 претендента на титул, определены полуфинальные пары.

В полуфиналах 14 января сыграют Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко.

Полуфинальные поединки состоятся 14 января и определят двух финалистов турнира.

Матчи Кубка африканских наций проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

Игра за третье место состоится 17 января, а финальный матч запланирован в марокканском Рабате на 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 3–6 января 2026

  • 03.01 21:00. Мали – Тунис – 1:1 (пен. 3:2)
  • 03.01 18:00. Сенегал – Судан – 3:1
  • 05.01 18:00. Египет – Бенин – 3:1 (д.в.)
  • 06.01 21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0
  • 04.01 21:00. ЮАР – Камерун – 1:2
  • 04.01 18:00. Марокко – Танзания – 1:0
  • 06.01 18:00. Алжир – ДР Конго – 1:0 (д.в.)
  • 05.01 21:00. Нигерия – Мозамбик – 4:0

1/4 финала, 9–10 января 2026

  • 09.01 18:00. Мали – Сенегал – 0:1
  • 10.01 21:00. Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2
  • 09.01 21:00. Камерун – Марокко – 0:2
  • 10.01 18:00. Алжир – Нигерия – 0:2

1/2 финала, 14 января 2026

  • 14.01 18:00. Сенегал – Египет
  • 14.01 21:00. Нигерия – Марокко

Сетка плей-офф

Инфографика

Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор
Кот-д'Ивуар продолжил неутешительную серию победителей КАН с 2010 года
ФОТО. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар
