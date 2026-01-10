ФОТО. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар

Сборная Египта стала последним полуфиналистом Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар в четвертьфинальном матче плей-оф.

Поединок на стадионе в Агадире завершился со счетом 3:2 в пользу египтян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фараоны активно начали встречу и уже на 4-й минуте открыли счет усилиями Омара Мармуша после передачи Эмама Ашура.

В середине тайма преимущество удвоил Раму Рабиа, которому ассистировал Мохамед Салах. В конце первой половины ивуарийцы сократили отставание после автогола Ахмеда Фатуха.

После перерыва Египет снова быстро забил. На 52-й минуте Салах реализовал момент после второй результативной передачи Ашура.

Кот-д’Ивуар ответил голом Гела Дуе на 73-й минуте, что гарантировало напряженную концовку, однако сравнять счет слоны не сумели.

Египет вышел в полуфинал, в котором 14 января сыграет против сборной Сенегала. В другом полуфинале встретятся Нигерия и Марокко.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2

Голы: Мармуш, 4, Рабиа, 32, Салах, 52 – Фатух, 40 (автогол), Дуе, 73

Сетка плей-офф

Фотогалерея