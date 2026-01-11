Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор
Кубок Африки
Египет
10.01.2026 21:00 – FT 3 : 2
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
11 января 2026, 00:57 | Обновлено 11 января 2026, 01:17
58
0

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций

Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборная Египта стала полуфиналистом Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар.

Поединок на стадионе в марокканском городе Агадир завершился со счетом 3:2 в пользу египтян.

На 4-й минуте фараоны открыли счет усилиями Омара Мармуша после передачи Эмама Ашура. В середине тайма преимущество удвоил Раму Рабиа, которому ассистировал Мохамед Салах. Затем ивуарийцы сократили отставание после автогола Ахмеда Фатуха.

На 52-й минуте Салах реализовал момент после второй результативной передачи Ашура. Кот-д’Ивуар ответил голом Гела Дуе на 73-й минуте. Табло зафиксировало счет 3:2 в пользу Египта.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2

Голы: Мармуш, 4, Рабиа, 32, Салах, 52 – Фатух, 40 (автогол), Дуе, 73

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Гела Дуе (Кот-д'Ивуар).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Египет).
40’
ГОЛ ! Автогол забил Ahmed Abou El Fotouh (Египет).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рами Рабиа (Египет).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Египет).
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кот-д'Ивуар продолжил неутешительную серию победителей КАН с 2010 года
ФОТО. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар
сборная Египта по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу видео голов и обзор Омар Мармуш Кубок африканских наций Мохамед Салах автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
