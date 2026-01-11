Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка африканских наций
Сборная Египта стала полуфиналистом Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар.
Поединок на стадионе в марокканском городе Агадир завершился со счетом 3:2 в пользу египтян.
На 4-й минуте фараоны открыли счет усилиями Омара Мармуша после передачи Эмама Ашура. В середине тайма преимущество удвоил Раму Рабиа, которому ассистировал Мохамед Салах. Затем ивуарийцы сократили отставание после автогола Ахмеда Фатуха.
На 52-й минуте Салах реализовал момент после второй результативной передачи Ашура. Кот-д’Ивуар ответил голом Гела Дуе на 73-й минуте. Табло зафиксировало счет 3:2 в пользу Египта.
Кубок африканских наций
Четвертьфинал, 10 января 2026. Агадир (Марокко)
Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2
Голы: Мармуш, 4, Рабиа, 32, Салах, 52 – Фатух, 40 (автогол), Дуе, 73
Видео голов и обзор матча
События матча
