Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2. Шоу Салаха в 1/4 финала КАН. Видео голов, обзор

Сборная Египта стала полуфиналистом Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар.

Поединок на стадионе в марокканском городе Агадир завершился со счетом 3:2 в пользу египтян.

На 4-й минуте фараоны открыли счет усилиями Омара Мармуша после передачи Эмама Ашура. В середине тайма преимущество удвоил Раму Рабиа, которому ассистировал Мохамед Салах. Затем ивуарийцы сократили отставание после автогола Ахмеда Фатуха.

На 52-й минуте Салах реализовал момент после второй результативной передачи Ашура. Кот-д’Ивуар ответил голом Гела Дуе на 73-й минуте. Табло зафиксировало счет 3:2 в пользу Египта.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Кот-д’Ивуар – 3:2

Голы: Мармуш, 4, Рабиа, 32, Салах, 52 – Фатух, 40 (автогол), Дуе, 73

Видео голов и обзор матча