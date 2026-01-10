Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Египет
10.01.2026 21:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
10 января 2026, 15:11 | Обновлено 10 января 2026, 15:13
Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Египта

10 января в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Египет и Кот-д'Ивуар играют на арене в марокканском городе Агадир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Египта в 1/8 финала в овертайме обыграла команду Бенина (3:1 д.в.).

Сборная Кот-д'Ивуара в первом раунде плей-оф разгромила команду Буркина-Фасо (3:0).

Победитель матча между Египтом и Кот-д'Ивуаром выйдет в полуфинал на команду Сенегала.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Египет – Кот-д'Ивуар
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

