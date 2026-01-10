Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 21:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
10 января в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/4 финала Египет и Кот-д'Ивуар играют на арене в марокканском городе Агадир.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Египта в 1/8 финала в овертайме обыграла команду Бенина (3:1 д.в.).
Сборная Кот-д'Ивуара в первом раунде плей-оф разгромила команду Буркина-Фасо (3:0).
Победитель матча между Египтом и Кот-д'Ивуаром выйдет в полуфинал на команду Сенегала.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
