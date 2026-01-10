Бенефис Салаха. Египет и Кот-д'Ивуар определили полуфиналиста КАН

Сборная Египта пробилась в полуфинал Кубка африканских наций 2025.

10 января египетская команда переиграла Кот-д'Ивуар со счетом 3:2. Встреча прошла на стадионе Ардар в городе Агадир, Марокко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гол и ассист в этом поединке оформил звездный форвард Мохамед Салах. Еще по одному мячу забили Омар Мармуш и Рами Рабиа, а две голевые к себе в актив записал Имам Ашур.

Голами в составе сборной Кот-д'Ивуара отличились Ахмед Фотух (автогол) и Гела Дуэ.

Египет стал последним полуфиналистом КАН. Полуфинальные пары турнира: Сенегал – Египет, Нигерия – Марокко.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Агадир (Марокко)

Египет – Кот-д'Ивуар – 3:2

Голы: Мармуш, 4, Рабиа, 32, Салах, 52 – Фотух, 40 (автогол), Дуэ, 73

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine