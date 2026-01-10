Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Кубок Африки
Египет
10.01.2026 21:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
10 января 2026, 14:23 | Обновлено 10 января 2026, 14:24
76
0

Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций

Поединок состоится 10 января и начнется 21:00 по Киеву

10 января 2026, 14:23 | Обновлено 10 января 2026, 14:24
76
0
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на Стад Адрар пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и Кот д'Ивуара. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Египет

Команда вполне может вносить последний отборочный цикл себе в актив. Она одной из первых, и на Черном континенте, и в целом, обеспечила себе право вернуться на мундиали, досрочно выиграв первое место в своей группе квалификации. С другой стороны, немного испортили себе настроение в декабре, когда было провалено Арабский кубок. На нем была пара ничьих и, в решающем поединке, 0-3 с Иорданией - и вылет после группового этапа.

С другой стороны, на Кубке Африканских Наций состав пополнили те, кто умеет делать разницу, Мармуш и, прежде всего, Салах - а тому явно хотелось себя показать на фоне конфликта в Ливерпуле. Именно голы Мохамеда позволили оформить победы над первыми противниками, Зимбабве и ЮАР. Так что выход в плей-офф был обеспечен еще до нулевой ничьей с Анголой. Несмотря на отдых лидеров, с Бенином в первом раунде плей-офф упустили победу в основное время. Но ничего, дожали соперника в экстра-тайме, закончив 3:1. И снова точку поставил капитан.

Кот д'Ивуар

Сборная в прошлый раз принимала КАН - и крайне драматично выиграла его. Это и было первым достижением Фаэ как тренера, причем он занял пост прямо во время турнира. А в 2025-м году вернул наконец-то ивуарийцев на мундиали - выиграли тогда первое место в своей группе в очень упорной гонке с Габоном: 26 очков против 25!

На КАН, конечно же, ехали с надеждой защитить титул. И пока что не допускали роковых осечек. Команда на групповом этапе в один гол обыграла Мозамбик (1:0) и Габон (3:2), между этими поединками закончив вничью матч с Камеруном. А в 1/8 финала не заметили особенно Буркина-Фасо, оформив итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В семи поединках, сыгранных за последние двадцать лет, у сборных по две победы в основное время. Но на КАН-2022 после 0:0 в 1/8 по пенальти дальше пошли египтяне.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.72 для Египта и 2.46 для Кот-д'Ивуара. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы чуть больше верят в ивуарийцев и ждут скучного поединка. Но тут у обоих классные игроки в группе атаки - уж тотал больше 1,5 голов они оформят (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Египет
10 января 2026 -
21:00
Кот-д'Ивуар
Тотал больше 1.5 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Байер – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Комо – Болонья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
сборная Египта по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10 января 2026, 05:55 4
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира

Наклейка на винтовке могла стоить Лу результата

Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10 января 2026, 08:55 30
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!

Марта переиграла Джессику в двух сетах и поборется с Соболенко за трофей пятисотника

Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Футбол | 10.01.2026, 14:17
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10.01.2026, 10:14
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
Футбол | 10.01.2026, 10:42
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
ФОТО. «Мы возвращаемся». Сенсационный лидер УПЛ уехал на сборы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем