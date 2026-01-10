10 января на Стад Адрар пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Египта и Кот д'Ивуара. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Египет

Команда вполне может вносить последний отборочный цикл себе в актив. Она одной из первых, и на Черном континенте, и в целом, обеспечила себе право вернуться на мундиали, досрочно выиграв первое место в своей группе квалификации. С другой стороны, немного испортили себе настроение в декабре, когда было провалено Арабский кубок. На нем была пара ничьих и, в решающем поединке, 0-3 с Иорданией - и вылет после группового этапа.

С другой стороны, на Кубке Африканских Наций состав пополнили те, кто умеет делать разницу, Мармуш и, прежде всего, Салах - а тому явно хотелось себя показать на фоне конфликта в Ливерпуле. Именно голы Мохамеда позволили оформить победы над первыми противниками, Зимбабве и ЮАР. Так что выход в плей-офф был обеспечен еще до нулевой ничьей с Анголой. Несмотря на отдых лидеров, с Бенином в первом раунде плей-офф упустили победу в основное время. Но ничего, дожали соперника в экстра-тайме, закончив 3:1. И снова точку поставил капитан.

Кот д'Ивуар

Сборная в прошлый раз принимала КАН - и крайне драматично выиграла его. Это и было первым достижением Фаэ как тренера, причем он занял пост прямо во время турнира. А в 2025-м году вернул наконец-то ивуарийцев на мундиали - выиграли тогда первое место в своей группе в очень упорной гонке с Габоном: 26 очков против 25!

На КАН, конечно же, ехали с надеждой защитить титул. И пока что не допускали роковых осечек. Команда на групповом этапе в один гол обыграла Мозамбик (1:0) и Габон (3:2), между этими поединками закончив вничью матч с Камеруном. А в 1/8 финала не заметили особенно Буркина-Фасо, оформив итоговые 3:0.

Статистика личных встреч

В семи поединках, сыгранных за последние двадцать лет, у сборных по две победы в основное время. Но на КАН-2022 после 0:0 в 1/8 по пенальти дальше пошли египтяне.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в ивуарийцев и ждут скучного поединка. Но тут у обоих классные игроки в группе атаки - уж тотал больше 1,5 голов они оформят (коэффициент - 1,61).