Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН

Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Алжир в четвертьфинале.

Поединок в марокканском Марракеше завершился со счетом 2:0 в пользу суперорлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающие события произошли сразу после перерыва.

На 47-й минуте Виктор Осимхен открыл счет после передачи Бруно Оньемаечи, а на 57-й минуте Акор Адамс удвоил преимущество Нигерии, воспользовавшись ассистом Осимхена.

Нигерия полностью контролировала игру и довела встречу против лис пустыни до победы (2:0).

В полуфинале 14 января суперорлы сыграют против команды Марокко, а в другом матче встретятся Сенегал и победитель пары Египет – Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Марракеш (Марокко)

Алжир – Нигерия – 0:2

Голы: Виктор Осимхен, 47, Акор Адамс, 57

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-оф

Фотогалерея