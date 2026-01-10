Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
В полуфинале Нигерия сыграет против команды Марокко
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Алжир в четвертьфинале.
Поединок в марокканском Марракеше завершился со счетом 2:0 в пользу суперорлов.
Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающие события произошли сразу после перерыва.
На 47-й минуте Виктор Осимхен открыл счет после передачи Бруно Оньемаечи, а на 57-й минуте Акор Адамс удвоил преимущество Нигерии, воспользовавшись ассистом Осимхена.
Нигерия полностью контролировала игру и довела встречу против лис пустыни до победы (2:0).
В полуфинале 14 января суперорлы сыграют против команды Марокко, а в другом матче встретятся Сенегал и победитель пары Египет – Кот-д'Ивуар.
Кубок африканских наций
Четвертьфинал, 10 января 2026. Марракеш (Марокко)
Алжир – Нигерия – 0:2
Голы: Виктор Осимхен, 47, Акор Адамс, 57
