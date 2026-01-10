Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН
Кубок африканских наций
10 января 2026, 20:14 | Обновлено 10 января 2026, 20:59
Высокий полет суперорлов. Алжир и Нигерия определили полуфиналиста КАН

В полуфинале Нигерия сыграет против команды Марокко

10 января 2026, 20:14 | Обновлено 10 января 2026, 20:59
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Алжир в четвертьфинале.

Поединок в марокканском Марракеше завершился со счетом 2:0 в пользу суперорлов.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а решающие события произошли сразу после перерыва.

На 47-й минуте Виктор Осимхен открыл счет после передачи Бруно Оньемаечи, а на 57-й минуте Акор Адамс удвоил преимущество Нигерии, воспользовавшись ассистом Осимхена.

Нигерия полностью контролировала игру и довела встречу против лис пустыни до победы (2:0).

В полуфинале 14 января суперорлы сыграют против команды Марокко, а в другом матче встретятся Сенегал и победитель пары Египет – Кот-д'Ивуар.

Кубок африканских наций

Четвертьфинал, 10 января 2026. Марракеш (Марокко)

Алжир – Нигерия – 0:2

Голы: Виктор Осимхен, 47, Акор Адамс, 57

57’
ГОЛ ! Мяч забил Акор Адамс (Нигерия).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Нигерия).
Алжир – Нигерия – 0:2. Как забил Осимхен. Видео голов и обзор матча
Нигерия повторила достижение Египта в Кубке африканских наций
Галатасарай – Фенербахче – 0:2. Финал Суперкубка. Видео голов и обзор
Кубок африканских наций сборная Нигерии по футболу сборная Марокко по футболу Виктор Осимхен Акор Адамс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
