10 января на Стад де Маракеш пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Алжира и Нигерии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Алжир

Команда проявила себя в прошлом году неплохо, но противоречиво. Точно в актив ей можно заносить очередную победу в квалификации на чемпионат мира - там выиграли группу с восемью победами и 25 очками в десяти отборочных играх. Но на Чемпионате Африканских Наций в августе и Арабском кубке в декабре вылетали в первых же раундах плей-офф, пусть и в обоих случаях по пенальти после ничьих.

На Кубке Африканских Наций пока что получается демонстрировать стопроцентную статистику. Групповой этап принес победы над Суданом (3:0), Буркина-Фасо (1:0) и Экваториальной Гвинеей (3:1). Но, казалось, потом могло сказаться проклятье плей-офф, ведь после 0:0 с ДР Конго в 1/8 финала до серии пенальти оставалась какая-то минута. Но этого избежали за счет гола Булебина на 119-й минуте.

Нигерия

Сборная, в отличие от противника, провалила квалификацию на мундиаль. В групповом раунде было взято только второе место, и то Бенин потеснили на третье за счет крупной победы над ним в крайнем туре. Но чудесное спасение репутации не довели до ума: пройдя осенью в плей-офф Габон 4:1 (но дожали в экстра-тайме после ничьей), в решающем поединке уступили по пенальти ДР Конго.

КАН в таких условиях становится способом реабилитации после той неудачи. И пока что было все очень хорошо: в групповом этапе там выигрывали, пусть и в борьбе, у Танзании (2:1), Туниса (3:2) и Уганды (3:1). А в 1/8 устроили разгром для своего первого противника по плей-офф, Мозамбик. Там закончили 4:0 с дублем Осимхена, и по 1+2 у Лукмана и Адамса.

Статистика личных встреч

У нигерийцев была восьмиматчевая беспроигрышная серия в очных поединках. Но у Алжира сейчас три победы кряду.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.36 для Алжира и 2.53 для Нигерии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы больше верят в нигерийцев. Но точно без голов не обойдется, пусть их и не будет слишком много - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,77).