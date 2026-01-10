Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алжир – Нигерия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Кубок Африки
Алжир
10.01.2026 18:00 - : -
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
10 января 2026, 13:40 | Обновлено 10 января 2026, 14:25
81
1

Алжир – Нигерия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций

Поединок состоится 10 января и начнется в 18:00 по Киеву

10 января 2026, 13:40 | Обновлено 10 января 2026, 14:25
81
1 Comments
Алжир – Нигерия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Getty Images/Global Images Ukraine

10 января на Стад де Маракеш пройдет матч четвертьфинала Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Алжира и Нигерии. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Алжир

Команда проявила себя в прошлом году неплохо, но противоречиво. Точно в актив ей можно заносить очередную победу в квалификации на чемпионат мира - там выиграли группу с восемью победами и 25 очками в десяти отборочных играх. Но на Чемпионате Африканских Наций в августе и Арабском кубке в декабре вылетали в первых же раундах плей-офф, пусть и в обоих случаях по пенальти после ничьих.

На Кубке Африканских Наций пока что получается демонстрировать стопроцентную статистику. Групповой этап принес победы над Суданом (3:0), Буркина-Фасо (1:0) и Экваториальной Гвинеей (3:1). Но, казалось, потом могло сказаться проклятье плей-офф, ведь после 0:0 с ДР Конго в 1/8 финала до серии пенальти оставалась какая-то минута. Но этого избежали за счет гола Булебина на 119-й минуте.

Нигерия

Сборная, в отличие от противника, провалила квалификацию на мундиаль. В групповом раунде было взято только второе место, и то Бенин потеснили на третье за счет крупной победы над ним в крайнем туре. Но чудесное спасение репутации не довели до ума: пройдя осенью в плей-офф Габон 4:1 (но дожали в экстра-тайме после ничьей), в решающем поединке уступили по пенальти ДР Конго.

КАН в таких условиях становится способом реабилитации после той неудачи. И пока что было все очень хорошо: в групповом этапе там выигрывали, пусть и в борьбе, у Танзании (2:1), Туниса (3:2) и Уганды (3:1). А в 1/8 устроили разгром для своего первого противника по плей-офф, Мозамбик. Там закончили 4:0 с дублем Осимхена, и по 1+2 у Лукмана и Адамса.

Статистика личных встреч

У нигерийцев была восьмиматчевая беспроигрышная серия в очных поединках. Но у Алжира сейчас три победы кряду.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.36 для Алжира и 2.53 для Нигерии. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы больше верят в нигерийцев. Но точно без голов не обойдется, пусть их и не будет слишком много - ставим на тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Алжир
10 января 2026 -
18:00
Нигерия
Тотал больше 2.0 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аталанта – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Байер – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
сборная Алжира по футболу сборная Нигерии по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Футбол | 10 января 2026, 10:14 16
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли
Никогда снова, или Как Карпаты умудрились наступить на те же грабли

Разбираемся, что происходит в легендарных «Карпатах»

Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Футбол | 10 января 2026, 14:17 0
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил
Украинский полузащитник за один день покинул два клуба УПЛ. Он все объяснил

Олег Ильин играл на правах аренды за «Оболонь», но контракт принадлежал «Колосу»

Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Биатлон | 10.01.2026, 05:55
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
Избежала дисквалификации. Жанмонно нарушила правила на Кубке мира
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10.01.2026, 11:17
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sres2016
На потужну атаку Нігеріїї Алжир має тільки відповідати голом. Обидві заб'ють
Ответить
0
Популярные новости
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 10
Футбол
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 2
Биатлон
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 25
Биатлон
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
Жена звезды Шахтера: «Вы – тупые существа»
09.01.2026, 15:05 15
Война
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем