10 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Алжир и Нигерия играют на арене в марокканском городе Марракеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Алжира в 1/8 финала в овертайме обыграла команду ДР Конго (1:0 д.в.).

Сборная Нигерии в первом раунде плей-оф разгромила команду Мозамбика (4:0).

Победитель матча между Алжиром и Нигерией выйдет в полуфинал на команду Марокко.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.