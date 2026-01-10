Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Алжир
10.01.2026 18:00 - : -
Нигерия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
10 января 2026, 18:00 |
91
0

Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций

10 января 2026, 18:00 |
91
0
Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

10 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/4 финала Алжир и Нигерия играют на арене в марокканском городе Марракеш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Алжира в 1/8 финала в овертайме обыграла команду ДР Конго (1:0 д.в.).

Сборная Нигерии в первом раунде плей-оф разгромила команду Мозамбика (4:0).

Победитель матча между Алжиром и Нигерией выйдет в полуфинал на команду Марокко.

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Алжир – Нигерия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Алжир – Нигерия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка африканских наций
Египет – Кот-д'Ивуар. Прогноз на четвертьфинал Кубка африканских наций
Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн Кубок африканских наций сборная Алжира по футболу сборная Нигерии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Футбол | 10 января 2026, 11:17 7
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке
Намек на Зинченко? Шон Дайч разнес игроков Ноттингема после провала в Кубке

Клуб Премьер-лиги неожиданно покинул турнир на стадии третьего раунда

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 10 января 2026, 12:19 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Легко для Баварии, сложно для Жироны, игры разума для Интера и Наполи

Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Футбол | 10.01.2026, 17:12
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
Шок в Кубке Англии. Команда шестого дивизиона выбила обладателя трофея
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футбол | 10.01.2026, 07:33
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
В Испании сообщили, что местный клуб готовит трансфер лидера Динамо
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футбол | 10.01.2026, 09:55
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Футболист Динамо категорически отказался возвращаться на родину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с тяжелыми последствиями своего поражения от Джошуа
09.01.2026, 04:32
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 6
Футбол
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 48
Война
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
Роман Григорчук возглавил одесский Черноморец
09.01.2026, 19:05 19
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 14
Теннис
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем