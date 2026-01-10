Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 января в 18:00 матч плей-офф Кубка африканских наций
10 января в 18:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.
В 1/4 финала Алжир и Нигерия играют на арене в марокканском городе Марракеш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Алжира в 1/8 финала в овертайме обыграла команду ДР Конго (1:0 д.в.).
Сборная Нигерии в первом раунде плей-оф разгромила команду Мозамбика (4:0).
Победитель матча между Алжиром и Нигерией выйдет в полуфинал на команду Марокко.
Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
Алжир – Нигерия. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб Премьер-лиги неожиданно покинул турнир на стадии третьего раунда
Легко для Баварии, сложно для Жироны, игры разума для Интера и Наполи