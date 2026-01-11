11 января украинская теннисистка Марта Костюк уступила первой ракетке мира Арине Соболенко в финале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

После завершения встречи Костюк не пожала руку Соболенко – украинки не жмут руку «нейтральным» соперница с начала полномасштабной войны на территории Украины, которую развязала россия не без помощи беларуси.

На пресс-конференции Соболенко попросили прокомментировать решение Марты не жать руку у сетки:

«Это их позиция. Что я могу поделать? Меня это не волнует. Мне все равно. Когда я выхожу на матч, то для меня существует только теннис и спорт. На корте я думаю только про свою игру и про то, что должна сделать для победы.

Мне все равно, кто стоит на той стороне сетки: Марта Костюк или Джессика Пегула. Я одинаково выхожу и выкладываюсь на полную, чтобы побороться за трофей. Мне никому и нечего доказывать. Я просто выхожу и соревнуюсь как атлетка».

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала