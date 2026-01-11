КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»

Украинская теннисистка Марта Костюк на церемонии награждения после финала WTA 500 в Брисбене напомнила о войне в Украине:

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех волонтеров, всех болбоев, всех, кто участвовал в организации этого турнира, правительство Квинстауна, а также тысячи людей, благодаря которым эти турниры становятся возможными для нас. И спасибо замечательной публике за эту неделю. Я провела невероятную неделю, и было потрясающе играть перед вами.

Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я играю каждый день с болью в сердце, потому что сейчас тысячи людей остались без света и горячей воды.

На улице минус 20 градусов, поэтому очень больно жить в этой реальности каждый день. Здесь, в Брисбене, очень жарко, поэтому трудно себе это представить, но моя сестра спит под тремя одеялами из-за того, как холодно дома, поэтому я была невероятно тронута и счастлива увидеть на этой неделе так много украинских болельщиков и флагов.

Хочу поблагодарить всех соперниц, с которыми я играла на этой неделе. Вы делаете меня лучше, вы подталкиваете меня к тому, чтобы я становилась лучше каждую неделю, каждый день, и я очень счастлива быть частью этого путешествия.

Я хочу поблагодарить свою команду. Простите, что я снова проиграла в финале. Это уже третий раз, но, может быть, в следующий раз я выиграю. Не «может быть», а точно. И да, большое спасибо за вашу поддержку. Спасибо моему мужу за то, что он был рядом со мной на этой неделе. И да, большое спасибо всем. Слава Украине!»

11 января Костюк проиграла Арине Соболенко в финале австралийского пятисотника со счетом 4:6, 3:6.

Видеообзор матча Марта Костюк – Арина Соболенко