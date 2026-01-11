Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
WTA
11 января 2026, 10:43 |
1373
5

КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»

Марта на церемонии награждения после финала в Брисбене напомнила о войне в Украине

11 января 2026, 10:43 |
1373
5 Comments
КОСТЮК: «Я играю с болью в сердце. Люди остались без света и горячей воды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк на церемонии награждения после финала WTA 500 в Брисбене напомнила о войне в Украине:

«Прежде всего, я хочу поблагодарить всех волонтеров, всех болбоев, всех, кто участвовал в организации этого турнира, правительство Квинстауна, а также тысячи людей, благодаря которым эти турниры становятся возможными для нас. И спасибо замечательной публике за эту неделю. Я провела невероятную неделю, и было потрясающе играть перед вами.

Я хочу сказать несколько слов об Украине. Я играю каждый день с болью в сердце, потому что сейчас тысячи людей остались без света и горячей воды.

На улице минус 20 градусов, поэтому очень больно жить в этой реальности каждый день. Здесь, в Брисбене, очень жарко, поэтому трудно себе это представить, но моя сестра спит под тремя одеялами из-за того, как холодно дома, поэтому я была невероятно тронута и счастлива увидеть на этой неделе так много украинских болельщиков и флагов.

Хочу поблагодарить всех соперниц, с которыми я играла на этой неделе. Вы делаете меня лучше, вы подталкиваете меня к тому, чтобы я становилась лучше каждую неделю, каждый день, и я очень счастлива быть частью этого путешествия.

Я хочу поблагодарить свою команду. Простите, что я снова проиграла в финале. Это уже третий раз, но, может быть, в следующий раз я выиграю. Не «может быть», а точно. И да, большое спасибо за вашу поддержку. Спасибо моему мужу за то, что он был рядом со мной на этой неделе. И да, большое спасибо всем. Слава Украине!»

11 января Костюк проиграла Арине Соболенко в финале австралийского пятисотника со счетом 4:6, 3:6.

Видеообзор матча Марта Костюк – Арина Соболенко

По теме:
Марта Костюк – Арина Соболенко. Финал WTA 500 в Брисбене. Видеообзор матча
ФОТО. Костюк получила утешительный приз после финала WTA 500 в Брисбене
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Арина Соболенко Марта Костюк WTA Брисбен российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(49)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
Футбол | 10 января 2026, 20:24 9
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге

Украинский нападающий открыл счет в матче на 44-й минуте

Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Футбол | 10 января 2026, 14:19 0
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!

Центральный поединок тура пройдет 11 января

Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины сообщил, как убили бывшего президента Шахтера
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
Теннис | 11.01.2026, 11:16
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
ВИДЕО. Реакция Свитолиной на победу в финале турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Розумничка!
Ответить
+5
Vlad Holl
Слава Україні ! Україна переможе і ти , Марта , обов'язково багато разів переможеш. 
Ответить
+3
DAMUDRYI
Хорошу гру показала Марта на цьому турнірі, видно прогрес і рух вперед так тримати!!💪💪Марта твої перемоги ще попереду!!!
Ответить
+2
ELьf
Увага! За мого сприяння бота Robert Skandinavskiy було заблоковано.
Дяка адміністрації
Ответить
+2
Robert Skandinavskiy
Пользователь заблокирован администрацией за нарушение правил
Показать комментарий
0
Популярные новости
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
«Просто-напросто орешник». Жена Конопли – про обстрелы Украины армией рф
09.01.2026, 13:43 50
Война
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
09.01.2026, 08:33 7
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 4
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем