Воспитанник Динамо, выступающий за Зарю, стал клиентом Зозули и Коноплянки

21-летний украинский форвард Игорь Горбач сменил агентство.

Как стало известно Sport.ua, Горбач, интересы которого ранее представлял ProStar, стал клиентом Романа Зозули и Евгения Коноплянки (Talented Birds). Причины такого решения остаются неизвестными.

Горбач выступает в составе луганской Зари. В сезоне УПЛ 2025/26 провел восемь матчей (122 минуты), без голевых действий и отметился одной желтой карточкой.

Игорь является воспитанником академии киевского Динамо, но за основную команду столичного клуба так и не дебютировал – Горбач играл за команду U-19.