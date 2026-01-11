Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Воспитанник Динамо, выступающий за Зарю, стал клиентом Зозули и Коноплянки
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 17:41 |
808
0

Игорь Горбач сменил агентство, покинув ProStar и подписав соглашение с Talented Birds

ФК Заря. Игорь Горбач

21-летний украинский форвард Игорь Горбач сменил агентство.

Как стало известно Sport.ua, Горбач, интересы которого ранее представлял ProStar, стал клиентом Романа Зозули и Евгения Коноплянки (Talented Birds). Причины такого решения остаются неизвестными.

Горбач выступает в составе луганской Зари. В сезоне УПЛ 2025/26 провел восемь матчей (122 минуты), без голевых действий и отметился одной желтой карточкой.

Игорь является воспитанником академии киевского Динамо, но за основную команду столичного клуба так и не дебютировал – Горбач играл за команду U-19.

Игорь Горбач Роман Зозуля Евгений Коноплянка Динамо Киев Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу футбольные агенты инсайд new
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
