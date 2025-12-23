Зозуля и Коноплянка ведут переговоры с командами УПЛ по защитнику Эпицентра

25-летний левый защитник Эпицентра Александр Климец близок к тому, чтобы покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, агенты Александра – Роман Зозуля и Евгений Коноплянка (Talented Birds) – ведут активные переговоры касательно его трансфера.

По информации Sport.ua, в услугах Александра заинтересованы команды УПЛ с «хорошим бюджетом». В защитнике видят потенциал, однако он нуждается в новом вызове, над чем и работают агенты.

Климец присоединился к Эпицентру летом 2023 года из Карпат. Его контракт с клубом из города Каменец-Подольский рассчитан до лета 2027.

В сезоне 2025/26 Климец провел 13 матчей в УПЛ и забил два гола. На его счету также одна желтая карточка.

Эпицентр в таблице чемпионата Украины занимает 14-е место с 14 баллами.

Таблица УПЛ 2025/26