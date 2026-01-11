Динамо мечтает об игроке – Суркис начал переговоры. Что может помешать?
Киевляне хотят приобрести Айдина из «Вереса»
Киевское «Динамо» продолжает следить за полузащитником Эреном Айдином, который сейчас выступает за ровенский «Верес».
По информации источника, интерес столичного гранда носит конкретный характер – киевляне внимательно следят за его игрой с начала сезона, а между сторонами уже ведутся переговоры о возможном трансфере.
Сам футболист положительно относится к варианту переезда в Киев в случае достижения договоренностей. В то же время ситуацию осложняет пункт в контракте игрока: турецкий «Галатасарай» имеет приоритетное право выкупа Айдина за символическую сумму, что может повлиять на окончательное решение.
