Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо мечтает об игроке – Суркис начал переговоры. Что может помешать?
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 19:05 |
1877
0

Динамо мечтает об игроке – Суркис начал переговоры. Что может помешать?

Киевляне хотят приобрести Айдина из «Вереса»

11 января 2026, 19:05 |
1877
0
Динамо мечтает об игроке – Суркис начал переговоры. Что может помешать?
НК Верес. Эрен Айдин

Киевское «Динамо» продолжает следить за полузащитником Эреном Айдином, который сейчас выступает за ровенский «Верес».

По информации источника, интерес столичного гранда носит конкретный характер – киевляне внимательно следят за его игрой с начала сезона, а между сторонами уже ведутся переговоры о возможном трансфере.

Сам футболист положительно относится к варианту переезда в Киев в случае достижения договоренностей. В то же время ситуацию осложняет пункт в контракте игрока: турецкий «Галатасарай» имеет приоритетное право выкупа Айдина за символическую сумму, что может повлиять на окончательное решение.

По теме:
Полтава выиграла конкуренцию у клуба Первой лиги за игрока Ингульца
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
ФОТО. Квиткова показала, чем они с Бражко занимаются после праздников
Динамо Киев трансферы Верес Ровно трансферы УПЛ Эрен Айдин
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 13
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Футбол | 11 января 2026, 07:16 1
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо

Стало известно, как был уволен Демьяненко в 2007 году

Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Теннис | 11.01.2026, 08:05
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Футбол | 11.01.2026, 06:23
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Футбол | 11.01.2026, 19:45
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Ламин Ямаль принял странное решение перед самым матчем с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 6
Футбол
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
10.01.2026, 08:47 16
Футбол
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
На этот раз хейта не будет. Усик снова обратился к украинцам
10.01.2026, 02:22 1
Бокс
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
Метко и хладнокровно. Пидручный финишировал седьмым в персьюте Кубка мира
10.01.2026, 13:36 12
Биатлон
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 14
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем