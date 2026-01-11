Динамо мечтает об игроке – Суркис начал переговоры. Что может помешать?

Киевское «Динамо» продолжает следить за полузащитником Эреном Айдином, который сейчас выступает за ровенский «Верес».

По информации источника, интерес столичного гранда носит конкретный характер – киевляне внимательно следят за его игрой с начала сезона, а между сторонами уже ведутся переговоры о возможном трансфере.

Сам футболист положительно относится к варианту переезда в Киев в случае достижения договоренностей. В то же время ситуацию осложняет пункт в контракте игрока: турецкий «Галатасарай» имеет приоритетное право выкупа Айдина за символическую сумму, что может повлиять на окончательное решение.