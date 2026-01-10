Футболист не устроил тренера киевского Динамо и его выгнали из клуба
Калонджи вернулся на родину
Иностранная пресса рассказала о дальнейшей судьбе конголезского защитника Калонджи Дье, который в конце прошлого года находился на просмотре в киевском «Динамо».
Как сообщает твиттер-канал Boom Sports RDC, 19-летний футболист не сумел убедить тренерский штаб столичного клуба в своей готовности к выступлениям на высоком уровне. Просмотр игрока, который проходил в ноябре, был признан безрезультатным, и контракт с ним подписывать не стали.
В итоге Калонджи Дье, выступающий за сборную Конго U-20, в середине декабря 2025 года вернулся в Киншасу, после чего вновь присоединился к своему бывшему клубу – «Селесте».
💣 Essai non concluant au Dinamo Kiev pour Dieu Kalonji !— BOOMSPORTSRDC (@boomsportsrdc) January 9, 2026
Parti en stage d’essai au Dinamo Kiev au mois de novembre dernier, Dieu Kalonji n’a visiblement pas convaincu les dirigeants ukrainiens, son test n’ayant pas été jugé concluant.
L’international congolais U20 est ainsi… pic.twitter.com/a6tztSlvOh
