Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист не устроил тренера киевского Динамо и его выгнали из клуба
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 21:22 |
1819
1

Футболист не устроил тренера киевского Динамо и его выгнали из клуба

Калонджи вернулся на родину

10 января 2026, 21:22 |
1819
1 Comments
Футболист не устроил тренера киевского Динамо и его выгнали из клуба
x.com. Дье Калонджи

Иностранная пресса рассказала о дальнейшей судьбе конголезского защитника Калонджи Дье, который в конце прошлого года находился на просмотре в киевском «Динамо».

Как сообщает твиттер-канал Boom Sports RDC, 19-летний футболист не сумел убедить тренерский штаб столичного клуба в своей готовности к выступлениям на высоком уровне. Просмотр игрока, который проходил в ноябре, был признан безрезультатным, и контракт с ним подписывать не стали.

В итоге Калонджи Дье, выступающий за сборную Конго U-20, в середине декабря 2025 года вернулся в Киншасу, после чего вновь присоединился к своему бывшему клубу – «Селесте».

По теме:
Два игрока прошли медосмотр в Полесье. Скоро их официально представят
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
Источник: украинский голкипер может вернуться в УПЛ из-за границы
Дье Калонджи Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
Футбол | 10 января 2026, 20:08 0
Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов
Клопп не исчез с радаров: стал топ-менеджером сразу для нескольких клубов

58-летний немец осваивает новые высоты управленческого ремесла

Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Теннис | 10 января 2026, 11:20 17
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда

Элина переиграла Иву Йович и поборется за трофей турнира WTA 250 в Новой Зеландии

Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Футбол | 10.01.2026, 08:47
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
Шахтер выиграл борьбу у Динамо за переход двух экс-игроков сборной Украины
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Футбол | 10.01.2026, 14:58
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
«Ничего не сделал» В Португалии Судакова сделали виновным в провале Бенфики
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Теннис | 10.01.2026, 08:55
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
чергова з душком "новина" від авт0ра.
про це тут вже писали в грудні місяці, але...
але  Д. Олійченко не слідкує там де працює.
Ответить
+1
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
09.01.2026, 08:03 8
Футбол
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
Трубин выбрал место, где мечтает играть, и может вскоре покинуть Бенфику
09.01.2026, 07:42 4
Футбол
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
Свитолина на тай-брейке вырвала путевку в полуфинал WTA 250 в Окленде
09.01.2026, 10:01 15
Теннис
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
Предсказуемое Эль-Класико. Прогнозы на 19 тур Ла Лиги
09.01.2026, 21:21
Футбол
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
Луис Энрике выбрал клуб, который будет возглавлять в следующем сезоне
09.01.2026, 12:21 1
Футбол
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 12:27 41
Теннис
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк on fire. Стали известны пары 1/2 финала турнира WTA 500 в Брисбене
09.01.2026, 13:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем