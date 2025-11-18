За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи провел первый матч за взрослую команду киевского «Динамо».

Калонджи принял участие в товарищеском спарринге против «Эпицентра», который завершился победой киевлян со счетом 2:1. Интересно, что Калонджи пока не является официально игроком «Динамо», а находится на просмотре, который, по оценкам журналистов, продлится до конца декабря 2025 года.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.