Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен
Украина. Премьер лига
18 ноября 2025, 07:22 |
2797
1

За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен

Калонджи принял участие в товарищеском спарринге против «Эпицентра»

18 ноября 2025, 07:22 |
2797
1 Comments
За Динамо сыграл футболист, трансфер которого еще не оформлен
Getty Images/Global Images Ukraine. Дье Калонджи

Защитник ДР Конго U-20 Дье Калонджи провел первый матч за взрослую команду киевского «Динамо».

Калонджи принял участие в товарищеском спарринге против «Эпицентра», который завершился победой киевлян со счетом 2:1. Интересно, что Калонджи пока не является официально игроком «Динамо», а находится на просмотре, который, по оценкам журналистов, продлится до конца декабря 2025 года.

Контракт защитника принадлежит клубу «Селесте», который играет в чемпионате ДР Конго. Дье привлек к себе внимание после выступлений на Кубке африканских наций U-20, где провел четыре матча и помог своей сборной выйти в четвертьфинал турнира.

По теме:
Колос пожертвует всю выручку от матча с Динамо
Албания U-21 – Украина U-21 – 2:0. Последний матч года. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи. Финляндия разобрала Андорру, Египет выиграл по пенальти
Динамо Киев товарищеские матчи Эпицентр Каменец-Подольский Дье Калонджи
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
Футбол | 18 ноября 2025, 07:02 0
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»
МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему Украина не играет всегда так, как с Исландией?»

Украинцы победили «викингов» – 2:0

Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17 ноября 2025, 16:38 19
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Жеребьевка финальной стадии пройдет 5 декабря в Вашингтоне

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17.11.2025, 08:44
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Футбол | 17.11.2025, 14:51
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Полесье обратилось к Челси после перформанса Гуцуляка в сборной Украины
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ViAn
Такий же височенний і потужний центрбек, як і Тіаре. Але із робочею правою. У парі вони виглядають вкрай потужно.
Ответить
+2
Популярные новости
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
Ребров признался, что ему сказал арбитр после гола Зубкова
16.11.2025, 23:35 6
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 3
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем