ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал
Каталонский клуб завоевал Суперкубок Испании, одолев соперника со счетом 3:2
В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб завоевал престижный трофей, одолев соперника со счетом 3:2.
После матча наставники команд ответили на вопросы журналистов и поделились эмоциями после безумного матча, в котором зрители и болельщики увидели пять голов.
Ханс-Дитер Флик признался, что его подопечные сразу после финального свистка ушли праздновать победу. Немецкий специалист рассказал, что было тяжело играть против компактной обороны соперника, однако «Барселона» сумела перетерпеть трудности.
Алонсо был разочарован поражением в битве за титул, однако тренер «Реала» все равно остался доволен игроками мадридского клуба, которые отдали много сил в матче с принципиальным соперником.
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше…
Продлен контракт с Богданом Михайличенко