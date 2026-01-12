В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб завоевал престижный трофей, одолев соперника со счетом 3:2.

После матча наставники команд ответили на вопросы журналистов и поделились эмоциями после безумного матча, в котором зрители и болельщики увидели пять голов.

Ханс-Дитер Флик признался, что его подопечные сразу после финального свистка ушли праздновать победу. Немецкий специалист рассказал, что было тяжело играть против компактной обороны соперника, однако «Барселона» сумела перетерпеть трудности.

Алонсо был разочарован поражением в битве за титул, однако тренер «Реала» все равно остался доволен игроками мадридского клуба, которые отдали много сил в матче с принципиальным соперником.

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал