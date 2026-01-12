Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал
Испания
12 января 2026, 10:37 |
465
0

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал

Каталонский клуб завоевал Суперкубок Испании, одолев соперника со счетом 3:2

12 января 2026, 10:37 |
465
0
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В воскресенье, 11 января, состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграли «Барселона» и мадридский «Реал». Каталонский клуб завоевал престижный трофей, одолев соперника со счетом 3:2.

После матча наставники команд ответили на вопросы журналистов и поделились эмоциями после безумного матча, в котором зрители и болельщики увидели пять голов.

Ханс-Дитер Флик признался, что его подопечные сразу после финального свистка ушли праздновать победу. Немецкий специалист рассказал, что было тяжело играть против компактной обороны соперника, однако «Барселона» сумела перетерпеть трудности.

Алонсо был разочарован поражением в битве за титул, однако тренер «Реала» все равно остался доволен игроками мадридского клуба, которые отдали много сил в матче с принципиальным соперником.

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо и Флика после матча Барселона – Реал

По теме:
Ханс-Дитер Флик никогда не проигрывал финальные матчи в тренерской карьере
Реал определился с будущим Хаби Алонсо после поражения от Барселоны
Суперкубок Испании. История: Барселона взяла 16-й трофей, сколько у Реала?
Суперкубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ханс-Дитер Флик Хаби Алонсо видео
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
Футбол | 11 января 2026, 12:45 7
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го
6 самых дорогих украинских футболистов, чей контракт истекает летом 2026-го

В списке только те, кого Transfermarkt оценивает в 1,5 миллиона евро и больше…

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье достигло соглашения с футболистом сборной Украины
Футбол | 12 января 2026, 10:12 1
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье достигло соглашения с футболистом сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье достигло соглашения с футболистом сборной Украины

Продлен контракт с Богданом Михайличенко

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
Футбол | 11.01.2026, 18:07
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с игроком сборной Украины
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
Футбол | 11.01.2026, 15:14
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
До 15 миллионов евро. Шахтер может украсть игрока у Бенфики
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Футбол | 12.01.2026, 08:30
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
Анонс 20 тура Серии А: битва Интера и Наполи за 6 очков!
10.01.2026, 14:19
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 47
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
Костюк разгромила Пегулу и вышла в финал турнира WTA 500 в Брисбене!
10.01.2026, 08:55 28
Теннис
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
Кубок Африки. Определены пары 1/2 финала: осталось 4 претендента на титул
11.01.2026, 06:23
Футбол
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем