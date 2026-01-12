Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Звоночек для Довбика. Рома сделала предложение клубу АПЛ по форварду
Италия
12 января 2026, 16:04 | Обновлено 12 января 2026, 16:23
0

Звоночек для Довбика. Рома сделала предложение клубу АПЛ по форварду

Римляне уже подготовили контракт для Дониелле Малена

Звоночек для Довбика. Рома сделала предложение клубу АПЛ по форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Дониелл Мален

Римская «Рома» обратилась к английскому клубу «Астон Вилла» с официальным предложением по нападающему Дониэлле Малену.

По словам инсайдера Николо Скиры, «волки» предложили «львам» аренду Малена до конца сезона за 1.5 миллиона евро с правом выкупа за 23 млн.

В случае полноценного перехода в римский клуб Дониэлл получит контракт до 2030 года.

Нидерландский нападающий перебрался в «Астон Виллу» зимой 2025 года из дортмундской «Боруссии». Трансфер форварда обошёлся «львам» в 25 миллионов евро.

На счету Дониэлла 46 матчей за английский клуб, в которых он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

Дониелл Мален Рома Рим Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Артем Довбик
Андрей Витренко Источник: Nicolò Schira
Комментарии
