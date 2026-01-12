Звоночек для Довбика. Рома сделала предложение клубу АПЛ по форварду
Римляне уже подготовили контракт для Дониелле Малена
Римская «Рома» обратилась к английскому клубу «Астон Вилла» с официальным предложением по нападающему Дониэлле Малену.
По словам инсайдера Николо Скиры, «волки» предложили «львам» аренду Малена до конца сезона за 1.5 миллиона евро с правом выкупа за 23 млн.
В случае полноценного перехода в римский клуб Дониэлл получит контракт до 2030 года.
Нидерландский нападающий перебрался в «Астон Виллу» зимой 2025 года из дортмундской «Боруссии». Трансфер форварда обошёлся «львам» в 25 миллионов евро.
На счету Дониэлла 46 матчей за английский клуб, в которых он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
#ASRoma have submitted the first official bid to #AstonVilla for Donyell #Malen: offered a loan (€1,5M) with the option to buy (€23M). For the dutch striker ready a contract until 2030 (6-months loan + 4-years). #transfers #AVFC https://t.co/kY99O7UEvx— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2026
