Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 января 2026, 19:25
1289
3

Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины

Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Английские «Лидс» и «Сандерленд» вступили в борьбу за нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика.

По информации источника, римский клуб готов расстаться с 28-летним нападающим после договоренностей о подписании Джакомо Распадори.

«Лидс», который борется за выживание в АПЛ, рассматривает Довбика как усиление атаки и альтернативу Доминику Калверту-Льюину. В то же время «Сандерленд» также внимательно следит за ситуацией и готов составить конкуренцию за украинца.

Сам Довбик заинтересован в переезде в Премьер-лигу и открыт для нового вызова, что делает зимнее трансферное окно особенно напряженным.

Дмитрий Олийченко
contr
Та вони скоріше Ваната куплять ніж цю черепаху !
0
OKs100
Довбыку больше подошел бы другой великий клуб - Линкольн Сити.
0
Saar
   
0
