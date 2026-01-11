Два клуба АПЛ устроили борьбу за именитого игрока сборной Украины
Довбик интересует «Лидс» и «Сандерленд»
Английские «Лидс» и «Сандерленд» вступили в борьбу за нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика.
По информации источника, римский клуб готов расстаться с 28-летним нападающим после договоренностей о подписании Джакомо Распадори.
«Лидс», который борется за выживание в АПЛ, рассматривает Довбика как усиление атаки и альтернативу Доминику Калверту-Льюину. В то же время «Сандерленд» также внимательно следит за ситуацией и готов составить конкуренцию за украинца.
Сам Довбик заинтересован в переезде в Премьер-лигу и открыт для нового вызова, что делает зимнее трансферное окно особенно напряженным.
