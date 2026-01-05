Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
05 января 2026, 21:34
2

На украинца охотится топ-клуб. Рома ошеломила новой ценой на Довбика

Украинским нападающим интересуется Ювентус

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Туринский «Ювентус» изучает возможность подписания украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 28-летний форвард может покинуть столицу Италии на правах аренды без обязательства выкупа. Сделка оценивается в 3-4 миллиона евро, включая зарплату игрока и сопутствующие расходы.

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Довбику нашли топовый вариант для трансфера.

Ювентус Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии 2
Diesel
COBA
