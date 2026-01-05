На украинца охотится топ-клуб. Рома ошеломила новой ценой на Довбика

Туринский «Ювентус» изучает возможность подписания украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает TuttoJuve.

По информации источника, 28-летний форвард может покинуть столицу Италии на правах аренды без обязательства выкупа. Сделка оценивается в 3-4 миллиона евро, включая зарплату игрока и сопутствующие расходы.

В текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

