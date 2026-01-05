На украинца охотится топ-клуб. Рома ошеломила новой ценой на Довбика
Украинским нападающим интересуется Ювентус
Туринский «Ювентус» изучает возможность подписания украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика, сообщает TuttoJuve.
По информации источника, 28-летний форвард может покинуть столицу Италии на правах аренды без обязательства выкупа. Сделка оценивается в 3-4 миллиона евро, включая зарплату игрока и сопутствующие расходы.
В текущем сезоне украинский нападающий сыграл в составе «Ромы» 16 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что Довбику нашли топовый вариант для трансфера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рейтинг возглавил многократный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, швед Арман Дюплантис
Чемпионат мира в США
сайт котиться на саме дно
Нема новин ?
То не пишіть краще нічого.
Давайте якісний контент а не бульварщину..