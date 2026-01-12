12 января, в 20 туре Серии А, между собой сыграют Ювентус – Кремонезе. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

«Клуб старой синьоры» пытается вести борьбу за высокие места, сейчас команда пятая в турнирной таблице, но ситуация запутанная, так как у команд разное количество сыгранных встреч. Победа в этом матче позволит, как минимум догнать Рому и быть в топ-4, здесь и до лидера не так далеко, всего 6 очков.

В последнем туре команда неожиданно уверенно разобралась в гостях с крепким Сассуоло, выиграв со счетом 3:0. Данная победа стала четвертой в пяти встречах, при этом еще один матч завершился вничью. Надо держать в уме еще Лигу чемпионов, там клуб 17-й в турнирной таблице, имея высокие шансы на попадание в плей-офф. Не сыграют из-за травм Гатти, Милик, Ругани и Влахович, не в форме Консейсау и Келли.

Кремонезе

Новичок Серии А переживает тяжелый период, так как не может выиграть в пяти матчах подряд, за этот период удалось набрать всего два очка. Даже при таких раскладах, положение неплохое, Кремонезе занимает 13 место, имея 9 очков отрыва от опасной зоны.

Были хорошие шансы на победу в последнем матче дома против Кальяри, команда вела 2:0 после первого тайма, Варди забил и сделал результативную передачу, но удержать перевес не удалось, сыграли в итоге 2:2. Из-за повреждения не выйдет на поле Коллоколо.

Личные встречи

В матче первого круга Ювентус владел очевидным преимуществом и одержал заслуженную выездную победу со счетом 2:1.

Прогноз

В противостоянии мощного гранда и новичка элиты, фаворит очевиден, букмекеры не сомневаются в победе туринского клуба. Юве в хорошей форме, играет дома, имеет мотивацию, а вот Кремонезе переживает спад, так что зацепиться за очки будет сложно.

Я думаю, гости постараются найти свои моменты в контратаках, хотя первым номером должны играть подопечные Спаллетти. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.