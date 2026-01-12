Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Ювентус
12.01.2026 21:45 - : -
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2026, 14:04 |
122
0

Ювентус – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 12 января и начнется в 21:45 по Киеву

12 января 2026, 14:04 |
122
0
Ювентус – Кремонезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января, в 20 туре Серии А, между собой сыграют Ювентус – Кремонезе. Старт встречи запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

«Клуб старой синьоры» пытается вести борьбу за высокие места, сейчас команда пятая в турнирной таблице, но ситуация запутанная, так как у команд разное количество сыгранных встреч. Победа в этом матче позволит, как минимум догнать Рому и быть в топ-4, здесь и до лидера не так далеко, всего 6 очков.

В последнем туре команда неожиданно уверенно разобралась в гостях с крепким Сассуоло, выиграв со счетом 3:0. Данная победа стала четвертой в пяти встречах, при этом еще один матч завершился вничью. Надо держать в уме еще Лигу чемпионов, там клуб 17-й в турнирной таблице, имея высокие шансы на попадание в плей-офф. Не сыграют из-за травм Гатти, Милик, Ругани и Влахович, не в форме Консейсау и Келли.

Кремонезе

Новичок Серии А переживает тяжелый период, так как не может выиграть в пяти матчах подряд, за этот период удалось набрать всего два очка. Даже при таких раскладах, положение неплохое, Кремонезе занимает 13 место, имея 9 очков отрыва от опасной зоны.

Были хорошие шансы на победу в последнем матче дома против Кальяри, команда вела 2:0 после первого тайма, Варди забил и сделал результативную передачу, но удержать перевес не удалось, сыграли в итоге 2:2. Из-за повреждения не выйдет на поле Коллоколо.

Личные встречи

В матче первого круга Ювентус владел очевидным преимуществом и одержал заслуженную выездную победу со счетом 2:1.

Прогноз

В противостоянии мощного гранда и новичка элиты, фаворит очевиден, букмекеры не сомневаются в победе туринского клуба. Юве в хорошей форме, играет дома, имеет мотивацию, а вот Кремонезе переживает спад, так что зацепиться за очки будет сложно.

Я думаю, гости постараются найти свои моменты в контратаках, хотя первым номером должны играть подопечные Спаллетти. Рискну сделать здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Ювентус
12 января 2026 -
21:45
Кремонезе
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дженоа – Кальяри. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Мактоминей забил, Наполи снова не проиграл. Сколько уже длится серия?
Ювентус Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 12 января 2026, 07:05 13
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11 января 2026, 23:35 0
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор финального матча Суперкубка Испании

Динамо вышло из отпуска. Медосмотр пройдут 12 украинских футболистов
Футбол | 12.01.2026, 09:39
Динамо вышло из отпуска. Медосмотр пройдут 12 украинских футболистов
Динамо вышло из отпуска. Медосмотр пройдут 12 украинских футболистов
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Футбол | 12.01.2026, 06:30
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Футбол | 12.01.2026, 13:47
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 24
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
Суркис на эмоциях отправил в отставку легенду Динамо
11.01.2026, 07:16 3
Футбол
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
Камбек с 0:3. Свитолина выбила юную американку и вышла в финал Окленда
10.01.2026, 11:20 16
Теннис
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем