Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A

12 января Ювентус одержал разгромную победу над Кремонезе в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена в Турине и завершился со счетом 5:0 в пользу старой синьоры.

Голами за подопечных Массимилиано Аллегри отличились Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз, Филиппо Терранччано (автогол) и Уэстон Маккенни.

С 27-й минуты Кремонезе играл без главного тренера Давиде Николы у бровки поля – специалист получил красную за излишние эмоции.

Благодаря этой победе Ювентус набрал 39 очков в таблице чемпионата Италии и вошел в топ-4. Кремонезе с 22 баллами располагается на 13-й позиции.

Топ-7 Серии А: Интер (43), Милан (40), Наполи (39), Ювентус (39), Рома (39), Комо (34), Аталанта (31).

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Ювентус – Кремонезе – 5:0

Голы: Бремер, 12, Дэвид, 15, Йылдыз, 35, Терраччано, 48 (автогол), Маккенни, 64

Таблица Серии А 2025/26