Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Чемпионат Италии
Ювентус
12.01.2026 21:45 – FT 5 : 0
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 января 2026, 23:45 | Обновлено 13 января 2026, 00:54
108
3

Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A

Туринцы переиграли соперников со счетом 5:0 в 20-м туре чемпионата Италии

12 января 2026, 23:45 | Обновлено 13 января 2026, 00:54
108
3 Comments
Отгрузили пять голов. Ювентус вынес Кремонезе и ворвался в топ-4 Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января Ювентус одержал разгромную победу над Кремонезе в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Альянц Арена в Турине и завершился со счетом 5:0 в пользу старой синьоры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Массимилиано Аллегри отличились Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз, Филиппо Терранччано (автогол) и Уэстон Маккенни.

С 27-й минуты Кремонезе играл без главного тренера Давиде Николы у бровки поля – специалист получил красную за излишние эмоции.

Благодаря этой победе Ювентус набрал 39 очков в таблице чемпионата Италии и вошел в топ-4. Кремонезе с 22 баллами располагается на 13-й позиции.

Топ-7 Серии А: Интер (43), Милан (40), Наполи (39), Ювентус (39), Рома (39), Комо (34), Аталанта (31).

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Ювентус – Кремонезе – 5:0

Голы: Бремер, 12, Дэвид, 15, Йылдыз, 35, Терраччано, 48 (автогол), Маккенни, 64

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 19 14 1 4 42 - 17 14.01.26 21:45 Интер Милан - Лечче11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан14.12.25 Дженоа 1:2 Интер Милан 43
2 Милан 19 11 7 1 30 - 15 15.01.26 21:45 Комо - Милан11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан08.01.26 Милан 1:1 Дженоа02.01.26 Кальяри 0:1 Милан28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Милан 2:2 Сассуоло 40
3 Наполи 19 12 3 4 30 - 17 14.01.26 19:30 Наполи - Парма11.01.26 Интер Милан 2:2 Наполи07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Лацио 0:2 Наполи28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи14.12.25 Удинезе 1:0 Наполи 39
4 Ювентус 20 11 6 3 32 - 16 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
5 Рома 20 13 0 7 24 - 12 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Аталанта 1:0 Рома29.12.25 Рома 3:1 Дженоа20.12.25 Ювентус 2:1 Рома 39
6 Комо 19 9 7 3 27 - 13 15.01.26 21:45 Комо - Милан10.01.26 Комо 1:1 Болонья06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Лечче 0:3 Комо15.12.25 Рома 1:0 Комо 34
7 Аталанта 20 8 7 5 25 - 19 16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта03.01.26 Аталанта 1:0 Рома28.12.25 Аталанта 0:1 Интер Милан21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 31
8 Лацио 20 7 7 6 21 - 16 19.01.26 21:45 Лацио - Комо11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Лацио 0:2 Наполи27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 28
9 Болонья 19 7 6 6 26 - 20 15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья10.01.26 Комо 1:1 Болонья07.01.26 Болонья 0:2 Аталанта04.01.26 Интер Милан 3:1 Болонья28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло14.12.25 Болонья 0:1 Ювентус 27
10 Удинезе 20 7 5 8 22 - 32 17.01.26 16:00 Удинезе - Интер Милан10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза07.01.26 Торино 1:2 Удинезе03.01.26 Комо 1:0 Удинезе27.12.25 Удинезе 1:1 Лацио21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 26
11 Сассуоло 20 6 5 9 23 - 27 17.01.26 19:00 Наполи - Сассуоло10.01.26 Рома 2:0 Сассуоло06.01.26 Сассуоло 0:3 Ювентус03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма28.12.25 Болонья 1:1 Сассуоло21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
12 Торино 20 6 5 9 21 - 32 18.01.26 19:00 Торино - Рома10.01.26 Аталанта 2:0 Торино07.01.26 Торино 1:2 Удинезе04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Сассуоло 0:1 Торино 23
13 Кремонезе 20 5 7 8 20 - 28 19.01.26 19:30 Кремонезе - Эллас Верона12.01.26 Ювентус 5:0 Кремонезе08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе28.12.25 Кремонезе 0:2 Наполи20.12.25 Лацио 0:0 Кремонезе 22
14 Парма 19 5 6 8 14 - 22 14.01.26 19:30 Наполи - Парма11.01.26 Лечче 1:2 Парма07.01.26 Парма 0:2 Интер Милан03.01.26 Сассуоло 1:1 Парма27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина13.12.25 Парма 0:1 Лацио 21
15 Дженоа 20 4 7 9 22 - 29 18.01.26 13:30 Парма - Дженоа12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Милан 1:1 Дженоа03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза29.12.25 Рома 3:1 Дженоа21.12.25 Дженоа 0:1 Аталанта 19
16 Кальяри 20 4 7 9 21 - 30 17.01.26 21:45 Кальяри - Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри08.01.26 Кремонезе 2:2 Кальяри02.01.26 Кальяри 0:1 Милан27.12.25 Торино 1:2 Кальяри21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 19
17 Лечче 19 4 5 10 13 - 27 14.01.26 21:45 Интер Милан - Лечче11.01.26 Лечче 1:2 Парма06.01.26 Лечче 0:2 Рома03.01.26 Ювентус 1:1 Лечче27.12.25 Лечче 0:3 Комо12.12.25 Лечче 1:0 Пиза 17
18 Фиорентина 20 2 8 10 21 - 31 18.01.26 16:00 Болонья - Фиорентина11.01.26 Фиорентина 1:1 Милан07.01.26 Лацио 2:2 Фиорентина04.01.26 Фиорентина 1:0 Кремонезе27.12.25 Парма 1:0 Фиорентина21.12.25 Фиорентина 5:1 Удинезе 14
19 Эллас Верона 19 2 7 10 15 - 31 15.01.26 19:30 Эллас Верона - Болонья11.01.26 Эллас Верона 0:1 Лацио07.01.26 Наполи 2:2 Эллас Верона04.01.26 Эллас Верона 0:3 Торино28.12.25 Милан 3:0 Эллас Верона14.12.25 Фиорентина 1:2 Эллас Верона 13
20 Пиза 20 1 10 9 15 - 30 16.01.26 21:45 Пиза - Аталанта10.01.26 Удинезе 2:2 Пиза06.01.26 Пиза 0:3 Комо03.01.26 Дженоа 1:1 Пиза27.12.25 Пиза 0:2 Ювентус21.12.25 Кальяри 2:2 Пиза 13
Полная таблица

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Пьер Калулу.
48’
ГОЛ ! Автогол забил Филиппо Терраччано (Кремонезе).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
27’
Давиде Никола (Кремонезе) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус), асcист Фабио Миретти.
По теме:
У кого 8.1? Известна оценка Малиновского за шикарный ассист в Серии А
ДЕ РОССИ: «Малиновский? Он хорошо чувствует моменты»
Дженоа – Кальяри – 3:0. Как Малиновский отдал ассист. Видео голов и обзор
Глейсон Бремер Джонатан Дэвид Уэстон Маккенни автогол Кенан Йылдыз удаление (красная карточка) Давиде Никола Ювентус Кремонезе Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды
Футбол | 13 января 2026, 00:32 0
Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды
Мбаппе стал первым, кто отреагировал на увольнение Алонсо. Заявление звезды

Француз поблагодарил тренера

СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
Теннис | 12 января 2026, 18:45 4
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»
СВИТОЛИНА: «Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три вперед»

Элина провела пресс-конференцию после триумфа на турнире WTA 250 в Окленде

Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Футбол | 12.01.2026, 06:55
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12.01.2026, 12:57
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Футбол | 12.01.2026, 07:45
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Оце Юве прорвало. Вісім голів за два матчі)
Ответить
+1
Serg_Al
Рік від року цей Ювентус судді тягнуть за вуха. Ці вуха в них вже разів сто розірвалися, але вони відрощують їх кожен раз, щоб судді знов тягнули. В першому таймі мало бути 2:1, а не 3:0. Дуже повезло з першим голом (рикошет). Майже стопроцентний пенальті не призначили у ворота Ювентуса, а через кілька хвилин призначили стопроцентно відсутній пенальті у ворота Кремонезе (мяч рикошетом від ноги влучив у руку захисника Кремонезе). Скільки ж можна??? Вже біля 30 років в мене антипатія проти цього Ювентуса. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
11.01.2026, 09:29 48
Теннис
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
Свитолина переиграла китаянку и завоевала трофей турнира WTA 250 в Окленде!
11.01.2026, 08:05 20
Теннис
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 83
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем