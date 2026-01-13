12 января Ювентус одолел Кремонезе со счетом 5:0 в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

В составе старой синьоры голы забили Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз и Уэстон Маккенни. В свои ворота на 48-й минуте забил хавбек Кремонезе Филиппо Терраччано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Ювентус – Кремонезе – 5:0

Голы: Бремер, 12, Дэвид, 15, Йылдыз, 35, Терраччано, 48 (автогол), Маккенни, 64

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Бремер, 12 мин.

ГОЛ! 2:0 Дэвид, 15 мин.

ГОЛ! 3:0 Йылдыз, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Терраччано, 48 мин.

ГОЛ! 5:0 Маккенни, 64 мин.