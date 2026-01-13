Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26
12 января Ювентус одолел Кремонезе со счетом 5:0 в матче 20-го тура Серии А 2025/26.
В составе старой синьоры голы забили Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз и Уэстон Маккенни. В свои ворота на 48-й минуте забил хавбек Кремонезе Филиппо Терраччано.
Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января
Ювентус – Кремонезе – 5:0
Голы: Бремер, 12, Дэвид, 15, Йылдыз, 35, Терраччано, 48 (автогол), Маккенни, 64
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Бремер, 12 мин.
ГОЛ! 2:0 Дэвид, 15 мин.
ГОЛ! 3:0 Йылдыз, 35 мин.
ГОЛ! 4:0 Терраччано, 48 мин.
ГОЛ! 5:0 Маккенни, 64 мин.
События матча
