  4. Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Ювентус
12.01.2026 21:45 – FT 5 : 0
Кремонезе
Италия
13 января 2026, 02:02 |
Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Серии А 2025/26

Ювентус – Кремонезе – 5:0. Разгром в Турине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

12 января Ювентус одолел Кремонезе со счетом 5:0 в матче 20-го тура Серии А 2025/26.

В составе старой синьоры голы забили Глейсон Бремер, Джонатан Дэвид, Кенан Йылдыз и Уэстон Маккенни. В свои ворота на 48-й минуте забил хавбек Кремонезе Филиппо Терраччано.

Серия А 2025/26. 20-й тур, 12 января

Ювентус – Кремонезе – 5:0

Голы: Бремер, 12, Дэвид, 15, Йылдыз, 35, Терраччано, 48 (автогол), Маккенни, 64

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Бремер, 12 мин.

ГОЛ! 2:0 Дэвид, 15 мин.

ГОЛ! 3:0 Йылдыз, 35 мин.

ГОЛ! 4:0 Терраччано, 48 мин.

ГОЛ! 5:0 Маккенни, 64 мин.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус), асcист Пьер Калулу.
48’
ГОЛ ! Автогол забил Филиппо Терраччано (Кремонезе).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
27’
Давиде Никола (Кремонезе) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус), асcист Фабио Миретти.
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Кремонезе автогол Давиде Никола Джонатан Дэвид Уэстон Маккенни Глейсон Бремер Кенан Йылдыз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
