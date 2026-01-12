Почему Шахтер отдал Майкона бесплатно, устроив торги с двумя клубами

28-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон после успешного прохождения медицинского осмотра официально стал новичком «Атлетико Минейро». Наверняка многие украинские болельщики уже успели и забыть такого футболиста, однако до недавнего времени Майкон все еще оставался полноправным игроком «Шахтера». Донецкий клуб хавбек покинул де-факто сразу после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Он не стал дожидаться лета, как тогдашний наставник «горняков» Роберто Де Дзерби, а также некоторые его соотечественники, а предпочел как можно скорее найти новый клуб.

С апреля 2022 года Майкон выступал за родной для него «Коринтианс». Важной особенностью его переезда в Бразилию стало то, что хавбек не пользовался положениями Annexe 7 ФИФА, а оформил свой трансфер в «Коринтианс» на правах традиционной аренды, когда все три стороны (игрок и два клуба) достигают договоренности. Такому решению вопроса тогда поспособствовали в целом хорошие отношения между Майконом и «Шахтером», а также между «Шахтером» и «Коринтиансом». Более того, эти же хорошие рабочие отношения впоследствии приводили к тому, что донецкий клуб еще дважды соглашался продлевать на год аренду Майкона. Что правда, не бесплатно. Каждый раз «Коринтианс» брал на себя обязанность выплатить за это порядка полумиллиона евро.

Однако в середине 2025 года стало известно, что «Шахтер» так и не получил от «тимау» обещанных денег. Фактически «зависла» сумма в размере 1 миллиона евро, из-за чего «горняки» пошли добиваться правды в ФИФА и получили положительное для себя решение, однако «Коринтианс» до конца 2025-го так и не заплатил, из-за чего в родной Бразилии был подвергнут трансферному бану (к слову, не единственному на тот момент, так как имел проблемы по выплате компенсаций и другим клубам за других футболистов).

Несложно догадаться, что в какой-то момент отношения между «Коринтиансом» и «Шахтером» начали портиться. Усугубило ситуацию то, что из-за позиции бразильцев у «горняков» сорвалась полноценная продажа Майкона в ОАЭ. В конце августа минувшего года украинский клуб получил очень интересное в финансовом плане предложения с Ближнего Востока и с воодушевлением его принял, рассчитывая хоть как-то компенсировать затраты на приобретение Майкона в прошлом. В руководстве «Коринтианса» изначально вроде как не возражали против досрочного расторжения аренды, но буквально в последний момент отказались от этого. Поговаривали, что из-за позиции наставника «тимау» Доривала Жуниора, который считал Майкона очень важной фигурой для команды и не хотел его терять на финальной дистанции бразильской Серии А.

Getty Images/Global Images Ukraine. Доривал Жуниор летом минувшего года не пожелал отпустить Майкона в другой клуб

Не получив ни денег за аренду, ни компенсации от продажи Майкона в ОАЭ, в «Шахтере» начали думать, что делать с хавбеком дальше. Возвращаться в Украину, в отличие от того же Педриньо, Майкон категорически отказался, хотя в кулуарах поговаривали, что в этом случае футболист мог бы претендовать на существенное улучшение условий личного контракта. Однако в бразильской прессе писали, что на столь категоричную позицию хавбека повлияла его семья. Там наотрез отказывались что-либо слышать о возможности возвращения в Украину, где все еще продолжается война…

Контракт Майкона с «Шахтером» продолжал действовать до конца 2027 года. Всякий раз при пролонгации аренды в «Коринтиансе» трудовое соглашение хавбека с «горняками» автоматически продлевалось на такой же срок, как и договор с «тимау». Поэтому летом нынешнего года «Шахтер» не рисковал потерять Майкона бесплатно, однако четко осознавал – продолжать удерживать исполнителя, которому летом исполнится уже 29, вряд ли имеет смысл. Нужно было искать максимально выгодные возможности для окончательного прощания с Майконом.

«Коринтианс» сразу же изъявил готовность вновь арендовать хавбека, но на этот раз нарвался на категорический отказ. В «Шахтере» были недовольны долгами по прежним арендам, а также сорвавшейся по вине «тимау» продаже хавбека в ОАЭ. Впрочем, диалог между сторонами относительно Майкона продолжился, тем более, что других явных претендентов на хавбека на тот момент попросту не было.

Из-за финансовых проблем «Коринтианс» не имел возможности выкупить Майкона, хотя «Шахтер» просил за такую опцию всего 2 миллиона евро – не так уж и много, учитывая, что летом 2018-го украинский клуб заплатил «тимау» 6,6 миллионов за подписание полузащитника. Впрочем, стороны продолжали переговоры и к концу декабря минувшего года стороны пришли к весьма интересному соглашению: «Шахтер» согласился отпустить Майкона в «Коринтианс» окончательно на правах свободного агента, то есть абсолютно бесплатно, однако сохранял бы при этом за собой 50% экономических прав на хавбека, который должен был оформить трехлетнее трудовое соглашение с «тимау». Кроме того, «Коринтианс» брал на себя обязательство погасить долг в 1 миллион евро по прежним арендам хавбека. Эти договоренности в устном виде были заключены между представителями «Шахтера» и спортивным директором «Коринтианса» Фабиньо Сольдадо.

Однако 22 декабря Сольдадо покинул «Коринтианс», так как руководство клуба назначило новым спортивным директором Марсело Паса. А тот, пытаясь финализировать сделку с «Шахтером» по Майкону, не нашел ничего лучшего, как пойти на фактический подлог документов. Уже при обмене бумагами с «горняками» выяснилось, что «Коринтианс» изменил условия сделки, обязуясь подписать с Майконом не трехлетний, а двухлетний личный контракт, при том, что все остальные прежние договоренности оставались в силе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон в «Коринтиансе»

«Шахтер» такой поворот категорически не устроил. Донецкий клуб настаивал минимум на трехлетней сделке Майкона с «Коринтиансом», так как это увеличивало бы шанс на потенциальную продажу в будущем хавбека в другой клуб. Если это бы произошло, то «горняки» смогли бы получить финансовую выгоду от перехода, так как за ними оставалось 50% экономических прав. Между клубами опять начались трения…

И здесь в торги ловко вклинился «Атлетико Минейро». «Петушки», имеющие отличные бизнес-контакты с «Шахтером», оперативно предложили повторить первоначальные договоренности «горняков» с «тимау». То есть обязались подписать трехлетний контракт с Майконом, оставляя 50% экономических прав на игрока украинскому клубу, но забирая хавбека свободным агентом. Более того, в процессе переговоров «Атлетико Минейро» согласился на еще одну любопытный и потенциально интересный для «Шахтера» пункт: в договор по Майкону было прописано соглашение о первоочередном праве «горняков» на выкуп некоторых футболистов «Атлетико Минейро», ныне выступающих за юношеские команды бразильского клуба. Конкретных имен и фамилий бразильские источники не сообщали, однако этим боссы «петушков» еще больше склонили «Шахтер» на свою сторону.

«Коринтианс», ощущая конкуренцию, был вынужден «сдать назад». Фактически Марсело Пас вернулся к договоренностям, которые устно заключал его предшественник Фабиньо Сольдадо, но без каких-то бонусных деталей по юным «академикам». В итоге «Шахтер» принял оба предложения, фактически предоставив право выбора самому Майкону. И тот, откровенно говоря, удивил…

Майкон, который является воспитанником академии «Коринтианса» и провел за этот клуб 245 официальных матчей, согласился на переход в «Атлетико Минейро». Игрок мотивировал это тем, что «петушки» проявили значительно больше желания видеть его в своих рядах, нежели «Коринтианс». И, откровенно говоря, здесь Майкон никак не лукавит. На этом «мыльная опера» с окончательным уходом 28-летнего хавбека из «Шахтера», собственно, и завершилась.

Нужно отметить, что в целом большинство фанатов «Коринтианса» остались довольны тем, что полноценный трансфер Майкона в их клуб сорвался. Звучит несколько парадоксально, ведь в сезоне-2025 хавбек был действительно ключевой фигурой для «тимау» и их тренер Доривал Жуниор это подчеркнул, когда наотрез отказался отпустить в конце августа Майкона в ОАЭ. На самом деле, фанаты «Коринтианса» ощущали, что хавбек не настолько эффективен, как бы им хотелось. И отчасти понять их можно, так как нечто подобное было с Майконом и в «Шахтере».

В «Коринтиансе», как и ранее в стане «горняков», у Майкона возникли серьезные проблемы с коленом. Еще весной 2019 года, на финише своего первого сезона в Украине, хавбек получил повреждение крестообразных связок. На восстановление у него ушло порядка 200 дней, после чего Майкон достаточно долго пытался вернуться на прежний уровень, и всякий раз, смотря за его выступлениями в составе «Шахтера», возникало ощущение, что этот легионер просто занимает чье-то место, ему не принадлежащее. Ну, не выглядел Майкон «новым Фредом» или «новым Алексом Тейшейрой» и все тут. Не демонстрировал ни выдающихся оборонительных, ни атакующих, ни диспетчерских качеств.

В «Коринтиансе» Майкон также был вынужден из-за травмы «крестов» практически полностью пропустить весь сезон-2024. После этого у него возникало еще несколько несущественных рецидивов, но минувший год в целом хавбек отыграл стабильно, однако «тимау» финишировали лишь 13-ми, из-за чего их фанаты не были довольны никем. И неудивительно, что когда речь зашла о полноценном подписании Майкона многие болельщики «тимау» пожелали бы видеть в команде нового игрока, или кого-то из академии, чем того, кто им уже банально примелькался.

Очевидно, что сам Майкон не мог не ощущать такого к себе отношения, из-за чего и ушел в «Атлетико Минейро». Впрочем, есть и другие факторы, склонившие хавбека на такой переход. Прежде всего, то, что переговоры с «горняками» со стороны «петушков» вел лично Паулу Бракс – спортивный директор «Атлетико Минейро». Этот функционер с первого же дня продемонстрировал большую заинтересованность его клуба в подписании Майкона, пообещав лучшие условия сделки не только «Шахтеру», но и самому футболисту. Кроме того, на каком-то этапе подключилась и «тяжелая артиллерия». Дело в том, что жена Майкона является старшей сестрой действующего футболиста «Атлетико Минейро» Лянко, и в какой-то момент женщина выступила за переезд супруга и семьи в Белу-Оризонти.

Marcelo Vojnovic é pai e empresário do zagueiro Lyanco, que é irmão de Lyarah, que é casada com Maycon.



✍️ @Vessoni pic.twitter.com/ZednXnE5LP — Diario do Atlético 🐔 (@diario_atletico) January 4, 2026

В «Атлетико Минейро» Майкон, помимо прочего, получит также возможность поиграть в весьма интересной компании. В следующем сезоне за «петушков» будут играть такие известные в Украине личности как 34-летний вингер Дуду (экс-«Динамо») и 33-летний вингер Бернард (экс-«Шахтер»), а также 27-летний экс-фулбек «Марселя» и мадридского «Атлетико» Ренан Лоди, 23-летний экс-вундеркинд «Фламенго» Рейньер, который обошелся «Реалу» в 30 миллионов евро, но заиграть в Европе так и не сумел, плюс вроде как остается в команде ее нынешний капитан 39-летний центрфорвард Халк, заявивший в прошлом о себе в Европе в рядах «Порту».

Другой вопрос, что с сентября минувшего года главным тренером «Атлетико Минейро» является одиозный аргентинец Хорхе Сампаоли, который ранее уже имел опыт работы с «петушками», выигрывал с ними Лиги Минейро и финишировал третьим в Серии А. 65-летний специалист имеет в футболе довольно специфическую славу, и крайне интересно, сумеет ли Майкон, равно как и другие известные футболисты «петушков» соответствовать в полной мере тем требованиям, которые к своим подопечным предъявляет Сампаоли. Но для этого нужно будет внимательно следить за сезоном в Бразилии в 2026 году, который, помимо прочего, покажет – угадал ли «Шахтер», отпустив Майкона в «Атлетико Минейро» бесплатно и потенциально может ли сработать для «горняков» опция дополнительных денежных поступлений при его перепродаже.

Поэтому окончательную точку в этой истории ставить еще рано…