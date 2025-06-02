Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФИФА обязала клуб из Бразилии заплатить 1 миллион евро Шахтеру. За что?
Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 17:57 |
2354
0

ФИФА обязала клуб из Бразилии заплатить 1 миллион евро Шахтеру. За что?

Решение касается Майкона, однако все подробности еще предстоит выяснить

02 июня 2025, 17:57 |
2354
0
ФИФА обязала клуб из Бразилии заплатить 1 миллион евро Шахтеру. За что?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала бразильский «Коринтианс» выплатить «Шахтеру» компенсацию в размере 1 миллиона евро, сообщает журналист Луис Фабиани.

По его данным, такому наказанию «Коринтианс» был подвергнут за задержки с продлением аренды полузащитника Майкона, который ныне выступает за «тимау» по очередному договору займа с «горняками».

«Коринтиансу» установлен конкретный срок на выплату компенсации «Шахтеру» – 45 дней. В противном случае на бразильский клуб может быть наложен трансферный бан.

Отметим, что Майкон выступает за «Коринтианс» на правах аренды с весны 2022 года. За прошедшие три года бразильский и украинский клубы уже несколько раз договаривались о пролонгации действия арендных соглашений, и пока непонятно, за какой конкретно эпизод ныне «тимау» наказаны дисциплинарным органом ФИФА.

В текущем сезоне Серии А Майкон сыграл 9 матчей за «Коринтианс».

По теме:
Барселона очень близка к подписанию футболиста Арсенала
Карпаты готовятся объявить о переходе двух игроков Руха
Лучший голкипер чемпионата Украины может сыграть в группе Лиги чемпионов
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк ФИФА трансферы УПЛ трансферы санкции ФИФА
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Футбол | 02 июня 2025, 01:23 0
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира
Клубный чемпионат мира 2025. Полный состав групп главного летнего турнира

Турнир с участием 32 команд состоится в США с 15 июня по 13 июля

Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»
Футбол | 02 июня 2025, 18:28 9
Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»
Журналист: «Вылет Ворсклы и Черноморца – беда. Футбол в заднице»

Цыганык разочарован ситуацией с новичками УПЛ

ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Футбол | 02.06.2025, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
ОФИЦИАЛЬНО. Лацио назвал нового тренера сразу же после увольнения старого
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Футбол | 02.06.2025, 07:48
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Йожеф САБО: «Вы видели, что сделал Довбик? Это ненормально»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Бокс | 02.06.2025, 08:21
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Александр УСИК: «Он бы победил Виталия Кличко, но проиграл бы Владимиру»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
Боб АРУМ: «За 60 лет я еще не видел такого боксера, как он»
02.06.2025, 06:22 1
Бокс
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
01.06.2025, 00:17 4
Футбол
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
Усик проведет бой по правилам ММА. Переговоры с соперником прошли успешно
01.06.2025, 07:22 4
Бокс
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
Дэвин ХЕЙНИ: «Этот украинец – лучший. Попадет в зал славы»
01.06.2025, 00:11 5
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
Зинедин ЗИДАН: «Я в жизни не видел ничего подобного, он доминирует»
01.06.2025, 00:46 1
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
Роналду выбрал себе новый клуб и пригласил туда суперзвезду футбола
02.06.2025, 04:26 1
Футбол
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
Баснословная сумма. Сколько заработал ПСЖ за трофей Лиги чемпионов 2024/25?
01.06.2025, 06:33 9
Футбол
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
Мбаппе отреагировал на победу ПСЖ в Лиге чемпионов
01.06.2025, 07:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем