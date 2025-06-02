ФИФА обязала клуб из Бразилии заплатить 1 миллион евро Шахтеру. За что?

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала бразильский «Коринтианс» выплатить «Шахтеру» компенсацию в размере 1 миллиона евро, сообщает журналист Луис Фабиани.

По его данным, такому наказанию «Коринтианс» был подвергнут за задержки с продлением аренды полузащитника Майкона, который ныне выступает за «тимау» по очередному договору займа с «горняками».

«Коринтиансу» установлен конкретный срок на выплату компенсации «Шахтеру» – 45 дней. В противном случае на бразильский клуб может быть наложен трансферный бан.

Отметим, что Майкон выступает за «Коринтианс» на правах аренды с весны 2022 года. За прошедшие три года бразильский и украинский клубы уже несколько раз договаривались о пролонгации действия арендных соглашений, и пока непонятно, за какой конкретно эпизод ныне «тимау» наказаны дисциплинарным органом ФИФА.

В текущем сезоне Серии А Майкон сыграл 9 матчей за «Коринтианс».