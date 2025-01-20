ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский клуб объявил о подписании футболиста Шахтера

27-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, как и сообщалось, в текущем году продолжит выступать за «Коринтианс».

Бразильский клуб официально отрапортовал о подписании четвертого кряду арендного соглашения по футболисту с «Шахтером». Нынешний договор между клубами рассчитан до 31 декабря 2025 года.

О наличии в арендном соглашении опции на выкуп футболиста не сообщается.

Ранее в бразильских СМИ неоднократно писали, что «Коринтианс» продлит аренду Майкона из «Шахтера» на прежних условиях, из чего можно сделать вывод, что за нынешнюю возможность использовать футболиста на протяжении ближайшего года бразильский клуб заплатит украинскому 500 тысяч евро.

Практически весь минувший сезон Майкон был вынужден пропустить, так как залечивал травму крестообразных связок колена.