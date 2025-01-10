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Украина. Премьер лига
10 января 2025, 23:21 | Обновлено 10 января 2025, 23:25
304
0

Все согласовано. Шахтер четвертый раз отдает Майкона в аренду Коринтиансу

Футболист согласился пойти на сокращение зарплаты, чем устранил последнее препятствие

10 января 2025, 23:21 | Обновлено 10 января 2025, 23:25
304
0
Все согласовано. Шахтер четвертый раз отдает Майкона в аренду Коринтиансу
ФК Коринтианс. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон в нынешнем году продолжит выступать на правах аренды за «Коринтианс», где играет на таком основании с апреля 2022 года.

«Тимау» вели переговоры с «горняками» об очередной аренде Майкона, но ключевым препятствием являлась высокая зарплата футболиста.

После того, как Майкон согласился пойти на снижение своего оклада в «Коринтиансе», а также напрямую пообщался с «Шахтером», убедив донецкий клуб, что лучшим вариантом будет именно очередная аренда, сделка фактически финализирована.

Ожидается, что официально о новой аренде Майкона будет объявлено в ближайшее время, хотя на портале Transfermarkt хавбек уже значится игроком «Коринтианса» до 31 декабря 2025 года.

Примечательно, что для Майкона нынешняя аренда в «Коринтианс» станет уже четвертой кряду.

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Алексей Сливченко Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
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