Все согласовано. Шахтер четвертый раз отдает Майкона в аренду Коринтиансу

Полузащитник «Шахтера» Майкон в нынешнем году продолжит выступать на правах аренды за «Коринтианс», где играет на таком основании с апреля 2022 года.

«Тимау» вели переговоры с «горняками» об очередной аренде Майкона, но ключевым препятствием являлась высокая зарплата футболиста.

После того, как Майкон согласился пойти на снижение своего оклада в «Коринтиансе», а также напрямую пообщался с «Шахтером», убедив донецкий клуб, что лучшим вариантом будет именно очередная аренда, сделка фактически финализирована.

Ожидается, что официально о новой аренде Майкона будет объявлено в ближайшее время, хотя на портале Transfermarkt хавбек уже значится игроком «Коринтианса» до 31 декабря 2025 года.

Примечательно, что для Майкона нынешняя аренда в «Коринтианс» станет уже четвертой кряду.