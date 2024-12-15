Срна рассчитывал его вернуть. Коринтианс хочет оставить Майкона на 2025 год

Руководство бразильского «Коринтианса» заинтересовано в том, чтобы в составе команды на сезон-2025 остался 27-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон.

Майкон играет в «Коринтиансе» на правах аренды с апреля 2022 года, однако практически весь нынешний сезон был вынужден пропустить из-за травмы крестообразных связок колена.

В настоящий момент хавбек только вернулся к тренировкам, а работать в общей группе сможет, как ожидается, уже в начале 2025 года.

В «Коринтиансе» хотят продлить аренду Майкона из «Шахтера» на 2025 год на тех же условиях, которые согласовывали с «горняками» в последнее время (тогда речь шла о платной аренде в 500 тысяч евро – прим. ред.).

Однако у боссов «тимау» есть условие и для самого игрока – он должен согласиться на сокращение заработной платы.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2026 года.

Весной нынешнего года спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна давал понять, что донецкий клуб был бы не прочь вернуть Майкона.