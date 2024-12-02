Шахтер способен вернуть Майкона юридически. Но нужно ли это?

Летом нынешнего года в «Шахтер» вернулся атакующий полузащитник Педриньо – один из наиболее дорогостоящих футболистов донецкого клуба, если исходить из суммы, заплаченной за его переход. После начала полномасштабной фазы войны с российскими оккупантами Педриньо пожелал покинуть Украину и в течение двух лет выступал на родине за «Атлетико Минейро». С «Шахтером» хавбек сперва продлил контракт еще на пять лет, а затем вернулся в команду, хотя пока является у Марино Пушича лишь игроком ближайшей ротации, не больше.

Буквально на днях в отечественных СМИ появилась информация о том, что «Шахтер» хочет вернуть в команду еще одного бразильца, который ранее уже выступал за «горняков», но из-за войны был вынужден покинуть Украину. Речь о 27-летнем центральном полузащитнике Майконе, который сейчас выступает за «Коринтианс».

На самом деле, в такого рода сообщениях нет ни капли сенсации. Возвращение Майкона в «Шахтер» выглядит вполне реальным, однако нужно ли оно «горнякам»? Вот на эти темы и порассуждаем…

Почему возвращение Майкона в Шахтер более чем возможно

Еще в мае нынешнего года спортивный директор «горняков» Дарио Срна заявлял о том, что Майкон может быть одним из тех футболистов, которые вернутся в клуб в обозримом будущем. Рассуждая о перспективах этого полузащитника, хорват вспомнил о травме, которую в середине апреля получил Майкон и которую он продолжает залечивать до сих пор (речь о крестообразных связках колена, проблемы с которыми у футболиста уже были пять лет назад). Последняя де-факто делала возвращение бразильца в «Шахтер» летом 2024-го не только проблематичным, но и нелогичным.

Дело в том, что еще в январе нынешнего года «Шахтер» и «Коринтианс» подписали очередное арендное соглашение по Майкону. Согласно его условий, хавбек должен провести весь 2024 год в стане «тимау», а потому летом расторгать это соглашение для «горняков» было бы непросто, да и зачем это делать, если хавбек все равно не сможет играть и останется в Бразилии, где проходит курс реабилитации?

Реально говорить о возвращении Майкона в «Шахтер» можно начинать только сейчас – ближе к концу года, когда у хавбека истекает арендный договор. Здесь важно понимать, что изначально Майкон уходил в аренду в «Коринтианс» именно по обоюдному соглашению двух клубов, и в дальнейшем пролонгация сделки осуществлялась таким же образом. То есть пресловутый Annexe 7 ФИФА, срок действия которого вроде бы как истек, но об этом официально так нигде и не сообщалось, Майконом никогда не применялся, а потому его судьба всецело зависела и зависит от договоренностей с украинским клубом.

Контракт Майкона с «горняками», если доверять данным Transfermarkt, действует до 31 декабря 2026-го. То есть каждый раз, когда он подписывал арендное соглашение с «Коринтиансом», он соглашался и с продлением на аналогичный срок своего контракта с «Шахтером». Поэтому юридически уже 1 января 2025 года бразилец вновь будет считаться футболистом украинского клуба и будет обязан вернуться в его расположение в место и сроки, которые ему будут донесены. Применять какие-то лазейки, связанные с Annexe 7 ФИФА, Майкону попросту не удастся – нужно будет обязательно договариваться с «Шахтером».

Какие могут быть трудности в этом процессе

Ключевая проблема с возвращением Майкона в «Шахтер» одна – это нежелание бразильца играть в стране, где продолжается разрушительная война. В Украину хавбек перебрался летом 2018 года и на момент начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск пребывал, как и вся команда, в Киеве, а потому не понаслышке знает, с какой жестокостью ведет боевые действия страна-агрессор.

В феврале нынешнего года Майкон в общении с бразильским журналистом Педро Рамиро объяснил, почему не хочет вести даже речи о возвращении в Украину.

«Это семейная травма. Я бы не хотел возвращаться в «Шахтер» из-за войны. Клуб на войне – это то, что мы не контролируем. Из-за военной ситуации и всего, через что нам пришлось пройти, я бы не хотел возвращаться к той ситуации. Конечно, я хочу [чтобы «Коринтианс» выкупил контракт у «горняков»], но я должен уважать текущую ситуацию в клубе. Если бы «Коринтиансу» в какой-то момент удалось купить меня, мы бы сели и заключили лучшую сделку для «Коринтианса», Майкона и «Шахтера», – заявил хавбек.

ФК Шахтер. Майкон

С тех пор ситуация со взглядами Майкона, очевидно, никак не поменялась. По крайней мере, публично полузащитник не заявлял о готовности вновь ехать в Украину, хотя в «Шахтере» прямо сейчас выступает аж семеро его соотечественников.

Как складывается карьера Майкона после отъезда из Украины

Майкон ушел из «Шахтера» в «Коринтианс» в апреле 2022 года, что позволило ему присутствовать в заявке «тимау» в трех сезонах бразильской Серии А (2022, 2023 и 2024, хотя розыгрыш последней еще будет продолжаться до 8 декабря).

Безоговорочно ключевым и важным футболистом «Коринтианса» Майкон был лишь в минувшем розыгрыше элитарного бразильского дивизиона, когда принял участие в 32 поединках и отличился 5 результативными действиями (2 гола и 3 ассиста).

В сезоне-2022 Майкон сыграл только 16 игр в Серии А, пропустив значительную часть турнира из-за проблем со здоровьем: сперва он залечивал повреждение подколенного сухожилия, а затем имел неприятности, связанные с переломом пальца.

А в сезоне-2024 хавбек успел провести только 2 матча в Серии А – это были первые два тура соревнования. Именно во втором поединке – против «Жувентуде» – Майкон серьезно травмировал колено, и с тех пор находится в лазарете. До конца текущего розыгрыша чемпионата Бразилии появление Майкона на поле абсолютно исключено.

Чего ждать в ближайшем будущем

Вариантов, говоря глобально, всего два – либо Майкон вернется в «Шахтер», либо он договориться с «горняками» и другим клубом и продолжит карьеру вне Украины.

По первому сценарию главное препятствие, как мы уже выяснили выше, – это позиция самого футболиста. Майкон в целом не против снова играть за «Шахтер», но готов делать это только тогда, когда в Украину вернется мир и пребывание в стране не будет угрожать его жизни. Безусловно, «горняки» могут попробовать уговорить хавбека передумать, предложив значительное увеличение зарплаты, но о целесообразности такого шага мы поговорим чуть ниже.

Что касается возможного продолжения Майконом карьеры вне «Шахтера», то здесь, по сути, даже по слухам пока все не так уж и густо. Если ранней весной нынешнего года предложения по выкупу контракта хавбека «горнякам» направлял «Фламенго», который остановился на цифре в 6 миллионов евро (тогда, к слову, осуществить трансфер помешала позиция самого игрока, который наотрез отказался становиться «стервятником»), то сейчас, после очередного тяжелого этапа реабилитации, связанной с «крестами», Майкон не представляет серьезного интереса даже на трансферном рынке Бразилии, а про Европу, где хавбека когда-то связывали с переходом в клубы АПЛ или Серии А, уже и вспоминать не стоит (разве что в аспекте турецкой Суперлиги, но тамошние клубы уже тоже научились считать деньги и стараются анализировать последствия тех или иных кадровых решений).

Поэтому, если в «Шахтер» Майкон все-таки возвращаться не захочет и устроит какой-то демарш донецкому клубу, то с целью не доведения ситуации до судебных разбирательств, украинцам, очевидно, опять придется договариваться с «Коринтиансом». По крайней мере, «тимау» готовы вести речь о еще одной аренде хавбека – до конца 2025-го.

Нужен ли Майкон нынешнему Шахтеру

Этот вопрос, пожалуй, наиболее интересен из всех, которые связаны с Майконом и его ситуацией в «Шахтере».

До начала полномасштабной войны бразилец являлся важным элементом в игровых построениях «Шахтера» при Луише Каштру и одной из ключевых фигур – при Роберто Де Дзерби. Лишь у Паулу Фонсеки Майкон не выделялся ничем особенным, будучи лишь игроком ротации. А вот итальянец Де Дзерби связывал с Майконом серьезные надежды, и вовсе неудивительно, что когда Роберто оказался в «Брайтоне», то предпринимал попытки убедить руководство клуба АПЛ подписать бразильского хавбека, хотя так и не преуспел в этом.

В нынешнем «Шахтере» Майкон мог бы претендовать на позицию, которую способны закрыть Дмитрий Крыськив, Марлон Гомес, Георгий Судаков или Артем Бондаренко. Учитывая тактическую специфику нынешней команды Марино Пушича, Майкону нужно выигрывать конкуренцию у одного, а то и двух перечисленных выше коллег, чтобы претендовать на место в основе «Шахтера». А учитывая серьезные инвестиции, которые «горняки» ранее сделали в Марлона Гомеса, а также стремление клуба как можно лучше капитализировать талант Судакова, Бондаренко и (возможно, чуть в меньшей степени) Крыськива, игровая практика для Майкона в случае возвращения в «Шахтер» вовсе не выглядит гарантированной.

Изменить ситуацию кардинальным образом может январское трансферное окно. Если конкретнее, то потенциальный уход из клуба Георгия Судакова, по которому уже давно существуют предварительные контакты, которые пока не перерастают во что-то более серьезное. Но даже с уходом Судакова «Шахтеру» нужно твердо понимать, каковы нынешние физические возможности Майкона. Это важно для донецкого клуба, чтобы не получить такой себе кейс имени Лассины Траоре, который до своих тяжелых травм и после них выглядит как два совершенно разных футболиста.

Что ж, посмотрим, какие выводы и решения примут Сергей Палкин и Дарио Срна. Действовать им придется уже в самое ближайшее время…