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  4. Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала
Украина. Премьер лига
30 июня 2024, 18:43 |
2247
22

Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала

Не стоит исключать, что в Международной федерации снова начнут писать правила «по ходу пьесы»

30 июня 2024, 18:43 |
2247
22
Сегодня – последний день действия Annexe 7. ФИФА о продлении не сообщала
fifa.com

22 мая 2023 года Международная федерация футбола (ФИФА) официально сообщила о том, что «Временные правила, касающиеся исключительной ситуации, возникшей в результате войны в Украине», которые более известны как Annexe 7, будут действовать еще как минимум один сезон – до 30 июня 2024-го. Тогда же, поздней весной 2023-го, ФИФА внесла несколько поправок в первоначальную редакцию временных правил. В частности, они уже не распространялись на футболистов, подписавших новые контракты с украинскими клубами после 7 марта 2022 года, а еще игрокам и клубам, которые были заинтересованы в подписании временных соглашений, требовалось официально уведомить клубы, которым принадлежали трансферные права на исполнителей, в срок до 1 июля 2023 года, чтобы Annexe 7 можно было воспользоваться.

Сегодня, 30 июня 2024 года, является последним днем действия Annexe 7 ФИФА, что логично выплывает из указанного выше официального коммюнике организации, а также отсутствия вплоть до нынешнего момента каких-либо ведомостей о пролонгации этих временных правил.

За более чем два года действия Annexe 7 «попил немало крови» у украинских клубов. Больше всего от его положений пострадал, пожалуй, «Шахтер». В октябре минувшего года генеральный директор «горняков» Сергей Палкин заявил, что из-за позиции ФИФА, в том числе Annexe 7, дончане потеряли более 40 футболистов, и под вопросом оказались прежние инвестиции «оранжево-черных» в игроков на сумму около 80 миллионов евро.

Тогда же Палкин прямо и четко объяснял всю абсурдность ключевых положений Annexe 7, пересматривать которые руководство ФИФА категорически отказалось. Более того, в организации решили попросту никак не контактировать с потерпевшими сторонами по данному вопросу, пустив ситуацию на самотек. Так сказать, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

«Мы рискуем потерять инвестиции в размере около 80 миллионов евро. На данный момент мы потеряли 40 футболистов. Представьте себе абсурдность ситуации: в соответствии с правилами Annexe 7 один из наших игроков [Тете] бесплатно подписал контракт с «Лионом», когда у него оставался год контракта с нами; а шесть месяцев спустя «Лион» отдал его в аренду «Лестеру» на оставшиеся у них полгода действия договора, и заработал один миллион евро. Это были наши деньги! Мы позвонили в ФИФА, но они не отреагировали. «Лион» получил деньги за игрока, в которого мы вложили деньги. Другой случай – Соломон: его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Именно наш клуб создал эту стоимость, подписав его, развивая и предоставляя возможность играть в Лиге чемпионов. И теперь «Тоттенхэм» подписал его на бесплатном трансфере, и ФИФА, по сути, поддержала это. ФИФА говорит, что в футболе мы – семья, но сегодня «Шахтер» находится вне этой семьи», – говорил Палкин.

Коллаж milliyet.com.tr. Сергей Палкин (слева) и Тете

Спустя более чем полгода с момента того интервью генерального директора «Шахтера», донецкий клуб до сих пор не имеет ни одного решения в свою пользу. Да и вообще футбольная система работает настолько «плавно», если выражаться максимально корректно, что возникает очевидное ощущение – в мировом футболе никто не собирается никуда спешить, и война в Украине для боссов ФИФА не является поводом хоть немного напрячься и действительно отреагировать на происходящее максимально адекватно.

Пока «Шахтер» продолжает ждать. В частности, на конец июня был запланирован вердикт по «делу Тете», в рамках которого «горняки» отправляли жалобу в ФИФА на футболиста и «Галатасарай», однако его не последовало. Функционеры снова решили никуда не спешить и теперь планируют определиться с решением до 11 июля.

В определенной степени, хотя и значительно меньше, от решений ФИФА по поводу введения, а затем и продления действия Annexe 7, пострадало и «Динамо». В частности, киевский клуб рискует не получить абсолютно ничего за Георгия Цитаишвили, Витиньо, Жерсона Родригеша (история с его контрактом в Киеве в какой-то степени детективная, но по данным Transfermarkt, легионер из Люксембурга все еще будет оставаться «динамовцем» до лета 2025 года), да и за Томаша Кендзеру, похоже, не удастся выручить даже более 200 тысяч евро, хотя поляк является игроком весьма высокого уровня, и в нормальных реалиях за него можно было бы выручить как минимум 2-3 миллиона евро.

Но с мыслью о том, что ФИФА не планирует идти навстречу украинским клубам и создавать хотя бы какой-то фонд помощи, как было при пандемии коронавируса, кажется, уже свыклись абсолютно все в нашем футболе. Да, «Шахтер» и Сергей Палкин продолжают сопротивляться и раздавать интервью заграничным журналистам, но это, скорее, своего рода правовая агония, так как реально получить за тех же Тете и Манора Соломона средства, на которые когда-то рассчитывали боссы «горняков», будет нереально. В лучшем случае последует незначительная компенсация, на которую, по сути, согласится сама ФИФА. Слишком многое зависит в футболе от позиции этой организации, являющейся, по сути, полным монополистом. Даже Спортивный арбитражный суд, расквартированный в Лозанне, крайне редко выступает против фундаментальных решений ФИФА. С ходу даже сложно вспомнить, когда такое происходило в последний раз…

Впрочем, сегодня интереснее всего другое – это именно истечение срока действия Annexe 7, к выводу о чем можно прийти, основываясь на прежних официальных сообщениях. Что же будет дальше, ведь российско-украинская война пока, увы, крайне далека от завершения, и агрессор не собирается отступать и признавать свою вину, хотя и получает множество серьезных посылов к этому от международного сообщества?

Год назад ФИФА заблаговременно позаботилась о пролонгации действия Annexe 7, и фактически установила всем заинтересованным сторонам крайний срок для предупреждения о желании им воспользоваться – 1 июля 2023-го. По прошествии 12 месяцев ничего подобного не произошло, и на дворе уже фактически 1 июля 2024-го, то есть все сроки, если опираться на прежние правила, уже почти прошли…

Getty Images/Global Images Ukraine. Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и президент УЕФА Александер Чеферин что-то обсуждают. Возможно, судьбу Annexe 7?

Значит ли это, что в ФИФА отказались от продления действия Annexe 7? Вполне вероятно, хотя далеко не факт. На самом деле, еще зимой в европейских изданиях начали появляться серьезные исследования специалистов на тему крайне несовершенного механизма, прописанного во временных правилах. Это были своего рода критические обзоры, в которых проводился срез всего законодательства Швейцарии и Европейского Союза и изучение соответствия норм положений Annexe 7 существующей законодательной базе. Вывод из подобных исследований был только один – ни о какой равной защите прав игроков и клубов в сложившейся ситуации и речи не шло. По сути, во главу угла ставились исключительные интересы иностранных футболистов, которым предоставлялась возможность продолжать карьеру где-угодно и по своему усмотрению, причем фактически за счет все тех же украинских клубов.

Возможно, поэтому в ФИФА и медлят с очередным вердиктом о сроке действия Annexe 7. Понимают, что все оказалось настроено «так себе». При этом, 1 июля в большинстве европейских чемпионатов начинает работу трансферное окно, и по-хорошему, правила деятельности на нем должны были быть утверждены заранее, чтобы все было понятно, четко и хоть в какой-то степени справедливо. Но… Сколько раз ФИФА писала правила уже по «ходу пьесы», и кто ее в силах был остановить от подобного? Вопрос риторический.

Не риторическим остается лишь вопрос реальной компенсации всем пострадавшим украинским клубам. Однако, похоже, как минимум до завершения войны с россией здесь никакой конкретики не возникнет. Да и потом, скорее всего, функционеры ФИФА просто сделают вид, что все это было слишком давно, и давайте двигаться дальше, а не вспоминать прошлое. Организации подобные вопросы не приносят прибыли и дивидендов, и ей куда проще писать правила тогда, когда это будет нужно, и так, как это будет выгодно. А уж как все это понимать нам, простым футбольным болельщикам, – это, очевидно, «шерифов» из ФИФА ни капли не волнует…

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ФИФА трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк Динамо Киев статьи эксклюзив Сергей Палкин Тете Манор Соломон
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 22
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Виктор Войцеховский
Ну это весь украинский бизнес пострадал. Просто пункт форс-мажор нужно было не включать в контакты, а это незаконно. Так что вполне законно разорвали контакты футболисты. 
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+3
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Falko
Звідки у Шахтаря 40 іноземців на контракті? В якій команді?
"Огласите весь список, пожалуйста" (с)
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+3
serhiy
Я дуже радий,що хоть хтось нагнув татарського картьожніка на гроші ! А то все шлюхтьор хоче  всіх нагинати.
Таке буває рідко -тому так приємно ! )
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+2
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Xvalenok03
Шахта больше всех пострадала.
Остальные тоже пострадали более или менее. Но не хотят этого признавать.
А если бы объединились да и уаф занялось этой проблемой, то коллективная петиция против уефа имела б вес. И в лозанне тоже.
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-3
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👮м👮у👮с👮о👮р👮а👮
МуСора, зачем так возбудились 
Может у вас есть желание пососать х#й у моей собаки?
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-4
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Xvalenok03
Подводим итоги. Самые большие сепаратисты и ненавистники всего украинского, и самой Украины, это типы подобные войцеховскому, serhiy и ко.
Представители динамы. Во всяком случае они себя динамофанами считают.
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-5
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