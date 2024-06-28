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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 17:23 |
256
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Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля

«Горняки» направили жалобу в ФИФА на игрока и «Галатасарай» еще в прошлом году

28 июня 2024, 17:23 |
256
0
Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Международная федерация футбола (ФИФА) вчера планировала огласить вердикт по жалобе «Шахтера» на «Галатасарай» и Тете из-за самовольного перехода футболиста из донецкого в стамбульский клуб.

Однако накануне ФИФА прислала официальные письма в адрес «Шахтера» и «Галатасарая» о том, что решение по делу отложено на 11 июля.

Впрочем, по данным турецкой прессы, есть очень высокая вероятность того, что вердикт ФИФА будет не в пользу «Галатасарая» и Тете.

Летом минувшего года бразильский футболист, воспользовавшись положениями Annexe 7 ФИФА, расторг контракт с «Шахтером», который действовал еще полгода и на правах свободного агента подписал соглашение с «Галатасараем».

Впрочем, заиграть в стамбульском гранде у Тете не получилось, и сейчас чемпион Турции изучает возможность по продаже бразильца в летнее трансферное окно.

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Тете Галатасарай Шахтер Донецк ФИФА трансферы УПЛ трансферы судебный иск суд
Алексей Сливченко Источник: Mynet
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