Шахтер близок к выигрышу дела Тете. Решение отложено на 11 июля

Международная федерация футбола (ФИФА) вчера планировала огласить вердикт по жалобе «Шахтера» на «Галатасарай» и Тете из-за самовольного перехода футболиста из донецкого в стамбульский клуб.

Однако накануне ФИФА прислала официальные письма в адрес «Шахтера» и «Галатасарая» о том, что решение по делу отложено на 11 июля.

Впрочем, по данным турецкой прессы, есть очень высокая вероятность того, что вердикт ФИФА будет не в пользу «Галатасарая» и Тете.

Летом минувшего года бразильский футболист, воспользовавшись положениями Annexe 7 ФИФА, расторг контракт с «Шахтером», который действовал еще полгода и на правах свободного агента подписал соглашение с «Галатасараем».

Впрочем, заиграть в стамбульском гранде у Тете не получилось, и сейчас чемпион Турции изучает возможность по продаже бразильца в летнее трансферное окно.