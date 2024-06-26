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  4. Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро
Турция
26 июня 2024, 23:24 |
797
0

Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро

Тете так и не удалось стать важным игроком для стамбульского гранда

26 июня 2024, 23:24 |
797
0
Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Нынешним летом руководство «Галатасарая» намерено избавиться от ряда футболистов, которые не оправдали надежд в сезоне-2023/24.

Одним из таковых является экс-лидер атак «Шахтера» Тете, который переехал в Стамбул на правах свободного агента, фактически воспользовавшись лазейками Annexe 7 ФИФА.

За Тете «Галатасарай» хочет выручить около 10 миллионов евро.

Агент футболиста уже контактирует с заинтересованными клубами из Бразилии и Саудовской Аравии, которые могут удовлетворить финансовые запросы чемпиона Турции.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказывал, что «горняки» сосредоточены на судебном разбирательстве с «Лионом» по поводу Тете.

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Тете Галатасарай трансферы Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Takvim
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