Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро
Тете так и не удалось стать важным игроком для стамбульского гранда
Нынешним летом руководство «Галатасарая» намерено избавиться от ряда футболистов, которые не оправдали надежд в сезоне-2023/24.
Одним из таковых является экс-лидер атак «Шахтера» Тете, который переехал в Стамбул на правах свободного агента, фактически воспользовавшись лазейками Annexe 7 ФИФА.
За Тете «Галатасарай» хочет выручить около 10 миллионов евро.
Агент футболиста уже контактирует с заинтересованными клубами из Бразилии и Саудовской Аравии, которые могут удовлетворить финансовые запросы чемпиона Турции.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказывал, что «горняки» сосредоточены на судебном разбирательстве с «Лионом» по поводу Тете.
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