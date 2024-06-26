Галатасарай нацелен летом продать экс-звезду Шахтера за 10 млн евро

Нынешним летом руководство «Галатасарая» намерено избавиться от ряда футболистов, которые не оправдали надежд в сезоне-2023/24.

Одним из таковых является экс-лидер атак «Шахтера» Тете, который переехал в Стамбул на правах свободного агента, фактически воспользовавшись лазейками Annexe 7 ФИФА.

За Тете «Галатасарай» хочет выручить около 10 миллионов евро.

Агент футболиста уже контактирует с заинтересованными клубами из Бразилии и Саудовской Аравии, которые могут удовлетворить финансовые запросы чемпиона Турции.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказывал, что «горняки» сосредоточены на судебном разбирательстве с «Лионом» по поводу Тете.