Все серьезно. Шахтер завершил переговоры с Тоттенхэмом и может пойти в суд

Донецкий «Шахтер» завершил переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» относительно финансовой компенсации за переход израильского вингера Манора Соломона и рассматривает возможность обращения в суд, сообщает авторитетное британское издание The Telegraph.

Источник приводит комментарий генерального директора «горняков» Сергея Палкина:

«Я чувствую себя очень плохо по отношению к «Тоттенхэму». Я не могу поверить, что такой клуб с огромной историей – не только европейского, но и мирового уровня – может так себя вести. Возможно, если бы это был очень маленький клуб в Европе с небольшими деньгами, я мог бы это понять.

Очень странно, когда все говорят, что мы одна футбольная семья, но в это же время один из топ-клубов получает игрока бесплатно, а рыночная стоимость этого игрока достигает 25 миллионов евро. Я даже сказал «Тоттенхэму»: «Ребята, мне сейчас не нужны деньги за него. Давайте в будущем будем иметь какую-то плату за продажу, например, 30 или 40 процентов». Нам бы этого хватило. Но они сказали: «Нет, нет, мы можем дать вам только 10%». Я ответил: «Друзья, это несерьезно». Давать нам 10 процентов – это неуважение. Они ведут себя не как футбольная семья, а как грабители. Это неправильно. На данный момент мы обдумываем наши следующие шаги.

Мы прекратили любые переговоры с «Тоттенхэмом», мы сосредоточены на судебном деле против «Лиона» (относительно перехода Тете – прим.), увидим результат и после этого примем решение о том, какие шаги мы будем предпринимать против «Тоттенхэма».