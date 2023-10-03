Палкин рассказал о судебном иске Шахтера против Тете

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о том, как клуб пытается отсудить деньги, которых клуб не получил из-за потери бразильского вингера Тете:

«Когда Тете сначала покинул наш клуб благодаря Annex 7 от ФИФА, он перешел в «Лион», а позже они отдали его в аренду в «Лестер» за 1 миллион евро.

Они нарушили Annex 7, потому что они не имели права продавать игрока, он принадлежал нам. У него был контракт с «Шахтером». Они получили незаконную прибыли за счет нашего клуба.

Сейчас мы подали жалобу в ФИФА, чтобы получить компенсацию. После «Лестера» Тете перешел в «Галатасарай». Мы судимся с Тете, но он делит ответственность с «Галатасараем». Согласно Annex 7, игрок должен отправить письмо до 1 июля, чтобы сказать: «Я хочу использовать Annex 7, чтобы приостановить действие моего контракта».

Тете этого письма не отправил. Мы много раз просили Тете вернуться в клуб, но он игнорировал нас. Из-за его отсутствия, мы в одностороннем порядке расторгли его контракт.

У него в контракте была прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. Теперь Тете и «Галатасарай» делят ответственность за такое расторжение контракта».