Дело Тете: игрок и его агент подделали документы. ФИФА начала расследование

Летний трансфер вингера «Шахтера» Тете в «Галатасарай» продолжает обрастать скандальными подробностями.

После того, как «горняки» подали жалобу в ФИФА и в ЕСПЧ, требуя дисквалификации Тете и взыскания трансферной компенсации за футболиста, боссы «Галатасарая», похоже, осознали, что переход действительно мог произойти с нарушениями.

В частности, сейчас турецкая пресса сообщает, что Тете якобы, как и положено по правилам Annexe 7 ФИФА, проинформировал «Шахтер» о своем желании с 1 июля приостановить срок действия контракта с «горняками» и самостоятельно принимать решения по поводу своей дальнейшей карьеры.

Однако на практике сообщение от Тете, которое было отправлено посредством электронной почты, не получили ни в «Шахтере», ни в ФИФА. Сейчас футболист и его агент Пабло Буэно пытаются доказать, что они действительно проинформировали украинский клуб, однако «горняки» утверждают, что все заявления бразильца и его представителя по этому вопросу – это лишь фейк.

ФИФА уже инициировала расследование, в рамках которого собирается проверить достоверность файла с электронной почты, который в качестве доказательства предъявляет Тете и его агент.

Также посредники ФИФА контактируют с обоими клубами на предмет заключения мирового соглашения. «Галатасарай» изъявил готовность компенсировать за Тете 2-3 миллиона евро, однако «Шахтер» стремится получить минимум 6-7 миллионов.

Как бы там ни было, даже если будет доказана подделка документов со стороны Тете и его агента, в «Галатасарае» полагают, что на самом клубе эта история никак негативно не скажется.

23-летний Тете уже успел провести 3 матча за «Галатасарай», но результативными действиями в них не отличался.