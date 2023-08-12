Шахтер нагрели еще и на Тете. Хотя Галатасарай рискует с этим трансфером

10 августа окончательно и даже формально завершилось сотрудничество между бразильским вингером Тете и донецким «Шахтером», которое продлилось четыре с половиной года. В феврале 2019-го «горняки» заплатили за парнишку, не успевшего на тот момент еще даже дебютировать в родном «Гремио» во взрослом футболе, 15 миллионов евро, и спустя несколько лет стало очевидным, что в целом дончане не ошиблись, так как игровые способности и потенциал Тете действительно оказались впечатляющими.

По меркам украинской Премьер-лиги Тете быстро стал звездой, но и в еврокубках он неоднократно радовал болельщиков «горняков». Многие наверняка помнят, как молодой бразилец уверенно реализовал пенальти, назначенный в дополнительное время за фол в штрафной соперника на Андрее Пятове, в выездном матче против загребского «Динамо», чем принес дончанам ничью (3:3). Также в памяти останется и потрясающий перформанс в Мадриде против «Реала», когда «Шахтер» под руководством Луиша Каштру сенсационно обыграл «бланкос» со счетом 3:2, а Тете стал автором гола и результативной передачи на Манора Соломона.

Но в итоге Тете покинул «Шахтер» так же, как и Соломон – без компенсации для донецкого клуба, рассчитывавшего получить несколько десятков миллионов евро за каждого из этих вингеров. Говоря простым и понятным каждому языком, «Шахтер» банально «нагрели» еще и на Тете – ровно так, как это ранее случилось и с Соломоном.

За трансфер Тете в «Галатасарай» донецкий клуб не получил ничего. Бразилец, подписавший четырехлетнее трудовое соглашение со стамбульцами с опцией пролонгации еще на один сезон, воспользовался пресловутым Annexe 7 ФИФА, приостановив срок действия контракта с украинским клубом, что и позволило ему де-факто оформить полноценный трансфер уже текущим летом, так как контракт Тете с «Шахтером» действовал лишь до 31 декабря.

В этой связи вспоминается информация бразильского журналиста Алекса Баге, которую он растиражировал в концовке 2020 года. Тогда сообщалось, что в трансфере Тете была крайне заинтересована «Бавария». Более того, мюнхенский клуб якобы выходил на «Шахтер» с конкретным предложением в 70 миллионов евро за вингера, но получил отказ от президента донецкого клуба Рината Ахметова. Собственник «горняков», по данным Баге, посчитал, что Тете станет краеугольным камнем для формирования будущего «Шахтера», да и с деньгами особых проблем на тот момент у дончан не было.

Все изменилось с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны. Получив под дых от ФИФА в виде Annexe 7, «горняки» начали искать возможности для наполнения бюджета, что было остро необходимо для выплаты текущих задолженностей (большинство иностранных футболистов «Шахтер» покупал с отсрочкой платежа). Клуб рассчитывал продать всех своих звезд-легионеров, в том числе и Тете с Соломоном, но в конечном итоге это удалось проделать только с Давидом Нересом, Додо, Фернандо и Маркосом Антонио, которые согласились не использовать Annexe 7 и дождаться, пока «Шахтер» договориться об их полноценной и традиционной продаже в другие клубы.

Тете терять времени не пожелал, и еще в конце марта минувшего года, активировав Annexe 7, перебрался играть на временной основе в «Лион», чем фактически лишил «Шахтер» возможности для дальнейшей продажи бразильца, так как ФИФА еще и запретила таким футболистам на период действия срока приостановки контрактов быть «объектом трансфера или аренды на платной основе».



ФК Галатасарай. Тете

В свое время из родного «Гремио» Тете уходил в «Шахтер» также не без скандала. Его агент – Пабло Буэно – пользуется весьма дурной славой в Бразилии, потому как ориентирован только на одно: заработать как можно больше денег, причем здесь и сейчас. По слухам, именно с подачи Буэно Тете начал буквально шантажировать руководство «Гремио», требуя для себя немедленного места в составе первой команды, хотя на тот момент вингер был еще слишком молодым и «зеленым». Чтобы не потерять футболиста бесплатно бразильский клуб был вынужден пойти на продажу Тете, хотя и сумел выторговать у «Шахтера» очень пристойные деньги за этого исполнителя.

Сейчас, при трансфере в «Галатасарай», Тете опять не остался ущемленным с точки зрения финансовой составляющей. По информации, которую официально раскрыл стамбульский клуб, оклад бразильского вингера будет составлять 2,8 миллиона евро за сезон, а еще игрок получит подписной бонус в размере 3,1 миллиона евро. Причем, по неофициальным данным, «Галатасарай» выплатит подъемные Тете не сразу, а лишь через 2,5 года. Очевидно, тем самым стамбульцы хотят перестраховаться, и не стать следующей жертвой Пабло Буэно, который может опять попытаться начать ловить рыбу в мутной воде.

Но в целом «Галатасарай» пристойно рискует, пойдя на подписание Тете. В «Шахтере», очевидно, не планируют опускать руки и прощать ФИФА и воспользовавшимся новой реальностью клубам фактической кражи своих ключевых кадровых активов. Еще до официального ухода Соломона и Тете в «Тоттенхэм» и «Галатасарай», соответственно, генеральный директор «горняков» Сергей Палкин говорил, что его клуб готов судиться с теми клубами, которые попытаются оформить бесплатные переходы экс-звезд «Шахтера».

Сейчас известно, что «Шахтер» ведет активные консультации с «Тоттенхэмом» и пытается полюбовно согласовать вопрос получения отступных за Соломона. При этом, «горняки» стремятся хотя бы компенсировать затраченное, уже смирившись с потерей так называемой недополученной прибыли. Получается, мягко говоря, не очень, ведь «шпоры» пока не готовы даже платить 6,5 миллионов евро, а нацелены лишь предложить «Шахтеру» возможность сохранить за собой право на процент от будущей перепродажи Соломона, если таковая вообще случится (последнее обстоятельство, очевидно, справедливо и не устраивает «горняков»).

Что касается Тете, то здесь вопрос еще сложнее, потому как бразилец номинально оценивается еще дороже, нежели израильтянин. По данным Transfermarkt, новичок «Галатасарая» по рыночным ценам должен был бы обойтись стамбульцам минимум в 25 миллионов евро. И в какой-то момент на Тете в Европе было очень много претендентов: говорили об интересе «Эвертона», «Вест Хэма», «Нанта», «Селтика», «Наполи», «Фиорентины», «Бешикташа» и «Фенербахче». Но все они в итоге отказались от сделки, и лишь «Галатасарай» предпочел рискнуть.

Почему, собственно, рискнуть? По неофициальной информации, руководство «Наполи», «Вест Хэма» и «Фенербахче» очень серьезно относилось к перспективе подписания Тете, тем более де-факто на правах свободного агента. Но предварительно в этих клубах поручили своим юридическим службам как следует проработать все потенциальные негативные последствия, и здесь как раз и всплыли проблемы. Специалисты в области права не рекомендовали своим клубам связываться с трансфером Тете, так как увидели возможность для «Шахтера» через суд добиться взыскания компенсации за такого рода сделку, даже при наличии Annexe 7 ФИФА. В частности, в контракте бразильца с «горняками» была прописана клаусула в размере 100 миллионов евро, и этот аргумент может послужить серьезным «джокером» для «Шахтера» в судебных тяжбах против теперь уже «Галатасарая», ведь стамбульцы забрали игрока в свои ряды фактически против воли чемпиона Украины.

Пока непонятно, попытается ли «Шахтер» договариваться с «Галатасараем» по компенсации за Тете полюбовно, как это сейчас «горняки» пытаются сделать с «Тоттенхэмом», или же боссы донецкого клуба будут доказывать свою правоту в Федеральном суде Швейцарии, куда нацелены обратиться после провала иска против ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны. В любом случае, у «Шахтера» все еще остается достаточно широкий спектр юридических возможностей (в частности, уже поданный против ФИФА иск в Европейскую комиссию) попытаться отстоять свою правду и получить компенсацию за уход бывших лидеров команды.

Другой вопрос: а что все-таки из этого всего «Шахтер» сможет выжать? Судя по тому, что в «Галатасарае» решили перестраховаться и отсрочить выплату подъемных Тете на два с половиной года, стамбульцы осознают, что определенные проблемы или как минимум неприятности вся эта ситуация может им принести. Но расслабляться действующему чемпиону Турции не придется даже в случае, если «Шахтер» ничего не добьется в судах и компенсацию за Тете все-таки не выбьет. Хотя бы потому, что в агентах у бразильца значится Пабло Буэно, умеющий крутиться в футбольном бизнесе, словно уж на сковородке, и делать деньги буквально из воздуха.