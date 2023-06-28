Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 13:45 |
1902
2

Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства

У «горняков» было несколько возможностей неплохо заработать на израильтянине, но…

28 июня 2023, 13:45 |
1902
2
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

В последние несколько недель в европейской прессе появилось сразу несколько интервью генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, в которых он, среди прочего, затрагивал тему потенциального ухода из клуба израильского вингера Манора Соломона. Легионер после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул территорию страны, а затем несколько месяцев не принимал никаких решений – очевидно, дожидаясь позиции Международной федерации футбола (ФИФА).

Когда ФИФА разработала и утвердила нашумевший Annexe 7, разрешающий иностранным футболистам из украинских клубов в одностороннем порядке подписывать временные соглашения с командами из других стран, Соломон, как и ряд других исполнителей, начал действовать. В частности, Манор подписал личное соглашение с «Фулхэмом», где и провел весь сезон-2022/23, отличившись 4 забитыми мячами в 19 поединках английской Премьер-лиги.

Очевидно, показатели результативности Соломона в АПЛ были бы более значительными, если бы не травма колена, которую израильтянин получил практически сразу же после переезда на Туманный Альбион и впоследствии пропустил почти полгода. Но, вернувшись на зеленый газон, Соломон показал, что абсолютно готов к выступлениям на столь высоком уровне, а потому неудивительно, что после завершения сезона интерес к нему в Англии сохраняется достаточно высоким.

Прямо сейчас в СМИ фигурируют имена как минимум двух явных претендентов на подписание контракта с Соломоном – «Фулхэм», где хотели бы продолжить сотрудничество с израильтянином, и «Тоттенхэм», который не прочь усилиться фактически бесплатным игроком.

Последнее обстоятельство и вынуждает Палкина проявлять активность. Ныне «Шахтер» фактически угрожает судебными разбирательствами любому из клубов, который пожелает подписать Соломона и Тете (с бразильцем ситуация очень схожая, хотя и не без своих нюансов), воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. «Горняки» осознают, что из-за пролонгации этого правила могут потерять и израильского, и бразильского легионеров абсолютно бесплатно, причем это станет своего рода юридическим прецедентом, и откроет такой себе «ящик Пандоры».

Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон и Тете в АПЛ

Контракт Манора Соломона с «Шахтером» истекает 31 декабря нынешнего года, и уже сейчас израильтянин имеет возможность вести переговоры по так называемому пре-контракту. Чтобы не пропускать ближайшие полгода, оказавшись без игры, и не зависеть от воли «Шахтера», вингеру логично использовать Annexe 7, а уже 1 января подписать полноценный трудовой договор с новым клубом, перейдя туда на правах свободного агента. Таким образом, «горняки» не получат за уход Соломона ни евроцента, ни единой украинской копеечки.

А ведь в свое время «Шахтер» заплатил за Соломона 6 миллионов евро, причем в эту сумму «горнякам» обошлись всего 80% экономических прав на футболиста, а остальные сохранил в своем владении «Маккаби» Петах-Тиква. Уже первый полноценный сезон израильтянина в донецкой команде (2019/20) показал, что у Манора действительно серьезный потенциал, который израильский футболист демонстрировал не только в матчах внутреннего чемпионата, но и на европейской арене, в частности, в Лиге чемпионов.

Неудивительно, что со временем «Шахтер», вероятнее всего, выкупил оставшуюся часть экономических прав на Соломона, причем потратив на нее «крупную сумму», о чем в прессе рассказывал агент футболиста Шломи Бен Эзра. Этот же человек отмечал, что у «горняков» было несколько выгодных предложений по продаже Соломона, но украинский клуб предпочел отвергнуть их все, сосредоточившись на ключевой цели – заработать максимально много при перепродаже игрока в топ-клуб.

И здесь мы подходим к ключевому, как показало время, просчету менеджмента «Шахтера» в отношении Соломона. «Горняки» слишком долго тянули с принятием решения о продаже израильтянина, и де-факто стали заложниками своего же упрямства.

О том, что Соломон не собирается надолго связывать свою карьеру с «Шахтером», и провести в этой команде долгие годы, как ранее это делали некоторые другие легионеры (показателен пример того же Дарио Срны, имевшего ряд выгодных предложений из топ-чемпионатов, но каждый раз соглашавшегося на пролонгацию сотрудничества с «горняками»), стало понятно очень-очень скоро. Только осознайте один факт: менее чем через год после прихода в «Шахтер» Манор Соломон в одном из интервью однозначно заявил: «Через несколько лет с нетерпением жду перехода в клуб калибра «Манчестер Сити». А еще через год повторил, чтобы, так сказать, закрепить «пройденный материал»:«Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три».

Иными словами, Соломон уже в 2019 и 2020 годах, когда до истечения его контракта с «Шахтером» оставалось еще очень много времени, посылал руководству «горняков» более чем четкий месседж – о продлении сотрудничества не стоит даже заикаться. Очевидно, что если бы в донецком клубе вовремя уловили и осознали истинные настроения и намерения израильтянина, то вряд ли бы отказались от 15, 20, 25 миллионов евро, которые за Соломона в разное время предлагали «Аталанта», «Арсенал» и, возможно, другие клубы. Если верить израильскому изданию Sport 1, то в январе 2021-го «горняки» и вовсе отказались от продажи Соломона в Италию, хотя у них на столе было предложение в 35-40 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон против Лаутаро Мартинеса

Сейчас сложно поверить, что кто-то реально давал за Соломона 40 миллионов евро, но если вспомнить, что израильтянин в те годы забивал в Лиге чемпионов, причем не кому-то там, а «Аталанте», «Манчестер Сити» и «Реалу», то кто знает – быть может, с учетом всех бонусов «Шахтеру» и удалось бы подтянуть сумму сделки к отметке в 40 миллионов, как это впоследствии «горняки» проделали со 100-миллионным трансфером Мудрика в «Челси».

Кроме того, не стоит забывать, что в начале 2021 года «Шахтер» вел переговоры о назначении на пост главного тренера первой команды Роберто Де Дзерби, и тогда, по слухам, одним из обещаний итальянскому специалисту со стороны руководства клуба было сохранение в составе Соломона как минимум до лета 2022-го. И только после того, как Де Дзерби самостоятельно оценил возможности Манора соответствовать игровой концепции коуча, в «Шахтере» вроде бы как вновь задумались о возможной продаже вингера.

Хотя на начало 2022 года приоритетом для «Шахтера» оставалась пролонгация контракта с Соломоном. Продолжая упорно игнорировать все предыдущие заявления Манора о стремлении переехать в топ-чемпионат, Сергей Палкин в январе минувшего года заявлял: «Мы с Соломоном обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении».

В каком направлении движется менеджмент «Шахтера» по вопросу Соломона буквально через несколько недель после приведенного выше заявления Палкина дал понять агент израильтянина Ронен Кацав. Слова этого человека, наверняка произнесенные с благословения самого Соломона, прозвучали более чем жестко и ясно: «Тот факт, что Манор до сих пор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь».

На тот момент у «Шахтера» еще оставалось как минимум около десяти дней работы зимнего трансферного окна-2022, чтобы всерьез обсудить с заинтересованными клубами формат сделки по продаже Соломона. Было ясно, что израильтянин не является для Роберто Де Дзерби безоговорочным столпом коллектива (к паузе в УПЛ-2021/22 Манор подошел с 16 проведенными матчами в активе, в которых провел на поле 863 минуты, у его конкурента Михаила Мудрика было 11 матчей и 629 минут, а также значительно лучшая результативность – 2 гола и 7 ассистов против 4 голов и 1 ассиста у Соломона), но на продажу легионера в «Шахтере» так и не решились.

Затем началась полномасштабная фаза российско-украинской войны, и стало понятно, что «Шахтер» в аспекте Соломона потерпел неудачу. Безусловно, кто-то скажет, что спрогнозировать такую варварскую агрессию со стороны россии тогда мало кто мог (хотя разведки многих западных стран, равно как и их украинские коллеги, еще с конца 2021 года допускали самые страшные сценарии начала боевых действий), однако и без учета этого фактора «горняки» уж слишком затянули с принятием окончательного решения. Есть ощущение, что клуб до последнего надеялся уговорить Соломона продлить контракт и за счет этого отсрочить необходимость ведения переговоров по продаже израильтянина, хотя на начало 2022-го становилось очевидным – потенциал Михаила Мудрика в разы превышает игровые дивиденды, на которые можно было рассчитывать от Соломона.

Поэтому сейчас «Шахтер» может сколько угодно угрожать судами «Тоттенхэму», «Фулхэму» или другим клубам, которые раздумывают над подписанием соглашения с Соломоном, однако все это ни в коей степени не изменит сути – «горняки» сами упустили ключевой момент для выгодной продажи легионера, когда тот был на пике славы. То, что впоследствии донецкому клубу удалось проделать с Михаилом Мудриком, так и не произошло с Манором Соломоном. Хотя, кто знает – возможно, если не было бы этого случая с израильтянином, то не случилось бы впоследствии и кейса Мудрика в «Челси». Учиться на ошибках, пусть уже и собственных, тоже нужно уметь.

По теме:
Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом
Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Защитника Шахтера хочет подписать Осиек
статьи эксклюзив Манор Соломон Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
Футбол | 27 июня 2023, 14:32 28
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило уход Беседина

Игрок получил статус свободного агента

Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Футбол | 27 июня 2023, 23:59 16
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?

Соперником сине-желтой команды станет победитель группы D

Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Футбол | 28.06.2023, 08:23
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Молодежка упустила победу, Ярмоленко вернулся в Динамо, а Беседин – ушел
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Футбол | 28.06.2023, 11:33
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
Олег ФЕДОРЧУК: «Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Футбол | 28.06.2023, 00:55
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaksyM1983
Автор матеріалу несе якусь єресь. До чого тут "а якщо б раніше", "а якби відразу"?? Є кричкущий факт в незалежності від клубної приналежності: грьобане УЄФА прийняло ганебний і необоснований закон, який обмежує економічно і репутаційно наші українські клуби. І саме на цьому акцент, а не на кухонних розсудах. 
Ответить
+1
avk2307
В якості "жесту доброї волі" за Соломона буде товариська гра. Ну хоть щось...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
Бодрящее поражение. Почему финал Золотой Евролиги добавляет оптимизма
26.06.2023, 22:40 2
Волейбол
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 18
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
Украина почти определилась, где будет принимать сборную Англии
26.06.2023, 12:00 4
Футбол
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
Молодой украинский футболист погиб на войне, защищая страну от захватчиков
26.06.2023, 21:50 2
Футбол
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
Скандал? Нещерет выпустил мяч из рук, судья не засчитал гол испанцев
27.06.2023, 22:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем