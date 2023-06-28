Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства

В последние несколько недель в европейской прессе появилось сразу несколько интервью генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина, в которых он, среди прочего, затрагивал тему потенциального ухода из клуба израильского вингера Манора Соломона. Легионер после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул территорию страны, а затем несколько месяцев не принимал никаких решений – очевидно, дожидаясь позиции Международной федерации футбола (ФИФА).

Когда ФИФА разработала и утвердила нашумевший Annexe 7, разрешающий иностранным футболистам из украинских клубов в одностороннем порядке подписывать временные соглашения с командами из других стран, Соломон, как и ряд других исполнителей, начал действовать. В частности, Манор подписал личное соглашение с «Фулхэмом», где и провел весь сезон-2022/23, отличившись 4 забитыми мячами в 19 поединках английской Премьер-лиги.

Очевидно, показатели результативности Соломона в АПЛ были бы более значительными, если бы не травма колена, которую израильтянин получил практически сразу же после переезда на Туманный Альбион и впоследствии пропустил почти полгода. Но, вернувшись на зеленый газон, Соломон показал, что абсолютно готов к выступлениям на столь высоком уровне, а потому неудивительно, что после завершения сезона интерес к нему в Англии сохраняется достаточно высоким.

Прямо сейчас в СМИ фигурируют имена как минимум двух явных претендентов на подписание контракта с Соломоном – «Фулхэм», где хотели бы продолжить сотрудничество с израильтянином, и «Тоттенхэм», который не прочь усилиться фактически бесплатным игроком.

Последнее обстоятельство и вынуждает Палкина проявлять активность. Ныне «Шахтер» фактически угрожает судебными разбирательствами любому из клубов, который пожелает подписать Соломона и Тете (с бразильцем ситуация очень схожая, хотя и не без своих нюансов), воспользовавшись Annexe 7 от ФИФА. «Горняки» осознают, что из-за пролонгации этого правила могут потерять и израильского, и бразильского легионеров абсолютно бесплатно, причем это станет своего рода юридическим прецедентом, и откроет такой себе «ящик Пандоры».

Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон и Тете в АПЛ

Контракт Манора Соломона с «Шахтером» истекает 31 декабря нынешнего года, и уже сейчас израильтянин имеет возможность вести переговоры по так называемому пре-контракту. Чтобы не пропускать ближайшие полгода, оказавшись без игры, и не зависеть от воли «Шахтера», вингеру логично использовать Annexe 7, а уже 1 января подписать полноценный трудовой договор с новым клубом, перейдя туда на правах свободного агента. Таким образом, «горняки» не получат за уход Соломона ни евроцента, ни единой украинской копеечки.

А ведь в свое время «Шахтер» заплатил за Соломона 6 миллионов евро, причем в эту сумму «горнякам» обошлись всего 80% экономических прав на футболиста, а остальные сохранил в своем владении «Маккаби» Петах-Тиква. Уже первый полноценный сезон израильтянина в донецкой команде (2019/20) показал, что у Манора действительно серьезный потенциал, который израильский футболист демонстрировал не только в матчах внутреннего чемпионата, но и на европейской арене, в частности, в Лиге чемпионов.

Неудивительно, что со временем «Шахтер», вероятнее всего, выкупил оставшуюся часть экономических прав на Соломона, причем потратив на нее «крупную сумму», о чем в прессе рассказывал агент футболиста Шломи Бен Эзра. Этот же человек отмечал, что у «горняков» было несколько выгодных предложений по продаже Соломона, но украинский клуб предпочел отвергнуть их все, сосредоточившись на ключевой цели – заработать максимально много при перепродаже игрока в топ-клуб.

И здесь мы подходим к ключевому, как показало время, просчету менеджмента «Шахтера» в отношении Соломона. «Горняки» слишком долго тянули с принятием решения о продаже израильтянина, и де-факто стали заложниками своего же упрямства.

О том, что Соломон не собирается надолго связывать свою карьеру с «Шахтером», и провести в этой команде долгие годы, как ранее это делали некоторые другие легионеры (показателен пример того же Дарио Срны, имевшего ряд выгодных предложений из топ-чемпионатов, но каждый раз соглашавшегося на пролонгацию сотрудничества с «горняками»), стало понятно очень-очень скоро. Только осознайте один факт: менее чем через год после прихода в «Шахтер» Манор Соломон в одном из интервью однозначно заявил: «Через несколько лет с нетерпением жду перехода в клуб калибра «Манчестер Сити». А еще через год повторил, чтобы, так сказать, закрепить «пройденный материал»:«Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три».

Иными словами, Соломон уже в 2019 и 2020 годах, когда до истечения его контракта с «Шахтером» оставалось еще очень много времени, посылал руководству «горняков» более чем четкий месседж – о продлении сотрудничества не стоит даже заикаться. Очевидно, что если бы в донецком клубе вовремя уловили и осознали истинные настроения и намерения израильтянина, то вряд ли бы отказались от 15, 20, 25 миллионов евро, которые за Соломона в разное время предлагали «Аталанта», «Арсенал» и, возможно, другие клубы. Если верить израильскому изданию Sport 1, то в январе 2021-го «горняки» и вовсе отказались от продажи Соломона в Италию, хотя у них на столе было предложение в 35-40 миллионов евро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон против Лаутаро Мартинеса

Сейчас сложно поверить, что кто-то реально давал за Соломона 40 миллионов евро, но если вспомнить, что израильтянин в те годы забивал в Лиге чемпионов, причем не кому-то там, а «Аталанте», «Манчестер Сити» и «Реалу», то кто знает – быть может, с учетом всех бонусов «Шахтеру» и удалось бы подтянуть сумму сделки к отметке в 40 миллионов, как это впоследствии «горняки» проделали со 100-миллионным трансфером Мудрика в «Челси».

Кроме того, не стоит забывать, что в начале 2021 года «Шахтер» вел переговоры о назначении на пост главного тренера первой команды Роберто Де Дзерби, и тогда, по слухам, одним из обещаний итальянскому специалисту со стороны руководства клуба было сохранение в составе Соломона как минимум до лета 2022-го. И только после того, как Де Дзерби самостоятельно оценил возможности Манора соответствовать игровой концепции коуча, в «Шахтере» вроде бы как вновь задумались о возможной продаже вингера.

Хотя на начало 2022 года приоритетом для «Шахтера» оставалась пролонгация контракта с Соломоном. Продолжая упорно игнорировать все предыдущие заявления Манора о стремлении переехать в топ-чемпионат, Сергей Палкин в январе минувшего года заявлял: «Мы с Соломоном обсуждаем заключение нового контракта, буквально неделю назад говорил с его агентом, так что движемся в этом направлении».

В каком направлении движется менеджмент «Шахтера» по вопросу Соломона буквально через несколько недель после приведенного выше заявления Палкина дал понять агент израильтянина Ронен Кацав. Слова этого человека, наверняка произнесенные с благословения самого Соломона, прозвучали более чем жестко и ясно: «Тот факт, что Манор до сих пор не подписал новый контракт с «Шахтером», говорит о его будущем все. Приоритет – английская или испанская лиги. Манору только 22 года, и впереди у него долгий путь».

На тот момент у «Шахтера» еще оставалось как минимум около десяти дней работы зимнего трансферного окна-2022, чтобы всерьез обсудить с заинтересованными клубами формат сделки по продаже Соломона. Было ясно, что израильтянин не является для Роберто Де Дзерби безоговорочным столпом коллектива (к паузе в УПЛ-2021/22 Манор подошел с 16 проведенными матчами в активе, в которых провел на поле 863 минуты, у его конкурента Михаила Мудрика было 11 матчей и 629 минут, а также значительно лучшая результативность – 2 гола и 7 ассистов против 4 голов и 1 ассиста у Соломона), но на продажу легионера в «Шахтере» так и не решились.

Затем началась полномасштабная фаза российско-украинской войны, и стало понятно, что «Шахтер» в аспекте Соломона потерпел неудачу. Безусловно, кто-то скажет, что спрогнозировать такую варварскую агрессию со стороны россии тогда мало кто мог (хотя разведки многих западных стран, равно как и их украинские коллеги, еще с конца 2021 года допускали самые страшные сценарии начала боевых действий), однако и без учета этого фактора «горняки» уж слишком затянули с принятием окончательного решения. Есть ощущение, что клуб до последнего надеялся уговорить Соломона продлить контракт и за счет этого отсрочить необходимость ведения переговоров по продаже израильтянина, хотя на начало 2022-го становилось очевидным – потенциал Михаила Мудрика в разы превышает игровые дивиденды, на которые можно было рассчитывать от Соломона.

Поэтому сейчас «Шахтер» может сколько угодно угрожать судами «Тоттенхэму», «Фулхэму» или другим клубам, которые раздумывают над подписанием соглашения с Соломоном, однако все это ни в коей степени не изменит сути – «горняки» сами упустили ключевой момент для выгодной продажи легионера, когда тот был на пике славы. То, что впоследствии донецкому клубу удалось проделать с Михаилом Мудриком, так и не произошло с Манором Соломоном. Хотя, кто знает – возможно, если не было бы этого случая с израильтянином, то не случилось бы впоследствии и кейса Мудрика в «Челси». Учиться на ошибках, пусть уже и собственных, тоже нужно уметь.