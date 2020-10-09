Манор СОЛОМОН: «Перейду в другой клуб. Возможно, через год»

Израильский хавбек не собирается задерживаться в «Шахтере» до конца карьеры

  • 09.10.2020 16:10
  • 1119 просмотров
  • 15 комментариев
Манор СОЛОМОН: «Перейду в другой клуб. Возможно, через год»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Израиля Манор Соломон заявил, что в будущем планирует сменить клуб.

– В прессе появляются новости о клубах, которые вами интересуются. Насколько все серьезно?
– Они общаются с моим агентом. Некоторые команды действительно хотят видеть меня у себя. Всеми этими делами занимается мой агент. Это его работа. Я сосредоточен только на «Шахтере».

Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три. Сейчас я – футболист «Шахтера», и делаю все, чтобы помочь моей команде.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 09.10.2020 16:51
    0
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Ще Маліновського забув.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:47
    +2
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Зинченко из Шахтера перешел в Ман Сити?Виллиан из Шахтера в Челси переходил? Расскажи ,как это было.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 16:47
    0
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Из них нормально ушли только двое. Остальные через скандалы и ультиматумы
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:45
    -3
    А вообще так-то один Манор лучше всех позорных брёвен из кипрского клюба вместе взятых.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 09.10.2020 16:43
    +1
    bullyUA, 09.10.2020 16:32
    Спроси лучше у Тайсона когда ты перейдешь в другой клуб.
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:42
    -1
    Bolshoi, 09.10.2020 16:37
    Я так понимаю, в скором времени нас ждут истерики по поводу антисемитизма.
    как бы нам о новом холокосте не пришлось услышать
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 09.10.2020 16:38
    0
    Как про Соломона не новость сразу нацики антисемиты фашисты сбегаются,видно вашу сущность, брёвна свои отбелевайте,или под редакцией спорт ком уа попрыгайте ,может после этого вашей подруге женифани геююююги бан снимут и с его ботов гномов
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 16:37
    -2
    bullyUA, 09.10.2020 16:32
    Спроси лучше у Тайсона когда ты перейдешь в другой клуб.
    Я так понимаю, в скором времени нас ждут истерики по поводу антисемитизма.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 09.10.2020 16:36
    0
    Главное, что эти ползучие продают своих минимум в два раза дороже чем покупаем, а мы отпускаем бесплатно в большинстве. Нужно у ползучих учиться. Думаю, Лучезарный нам и в этот глаза откроет!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:35
    0
    Манор СОЛОМОН: «Перейду в другой клуб. Возможно, через год»
    конечно перейдешь,у тебя будет выбор,а именно-Маккаби Хайфа,Маккаби Петах-Тиква,Маккаби Нетания.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:32
    0
    Спроси лучше у Тайсона когда ты перейдешь в другой клуб.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 09.10.2020 16:25
    -2
    За лямов так 50 мб.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 16:23
    -1

    Атомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и в Ялту.
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 09.10.2020 16:22
    +1
    возможно, через год, или через три.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.10.2020 16:18
    0
    Какой год? Ты ещё толком ничего в Шахтере не показал. И это большая проблема основной массы легионеров - они ещё не успели сюда перейти, а уже подумывают, как бы свалить. За редчайшим исключением.
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:47
    +2
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Зинченко из Шахтера перешел в Ман Сити?Виллиан из Шахтера в Челси переходил? Расскажи ,как это было.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 09.10.2020 16:43
    +1
    bullyUA, 09.10.2020 16:32
    Спроси лучше у Тайсона когда ты перейдешь в другой клуб.
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 09.10.2020 16:22
    +1
    возможно, через год, или через три.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 09.10.2020 16:51
    0
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Ще Маліновського забув.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.10.2020 16:47
    0
    Brian, 09.10.2020 16:43
    А почему не у Виллиана, Мхитаряна, Косты, Ферны, Тейшейры, Зинченка и т.д.?
    Из них нормально ушли только двое. Остальные через скандалы и ультиматумы
    Ссылка
    Maks7777
      Maks7777, 09.10.2020 16:38
    0
    Как про Соломона не новость сразу нацики антисемиты фашисты сбегаются,видно вашу сущность, брёвна свои отбелевайте,или под редакцией спорт ком уа попрыгайте ,может после этого вашей подруге женифани геююююги бан снимут и с его ботов гномов
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 09.10.2020 16:36
    0
    Главное, что эти ползучие продают своих минимум в два раза дороже чем покупаем, а мы отпускаем бесплатно в большинстве. Нужно у ползучих учиться. Думаю, Лучезарный нам и в этот глаза откроет!
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 09.10.2020 16:35
    0
    Манор СОЛОМОН: «Перейду в другой клуб. Возможно, через год»
    конечно перейдешь,у тебя будет выбор,а именно-Маккаби Хайфа,Маккаби Петах-Тиква,Маккаби Нетания.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 09.10.2020 16:32
    0
    Спроси лучше у Тайсона когда ты перейдешь в другой клуб.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 09.10.2020 16:18
    0
    Какой год? Ты ещё толком ничего в Шахтере не показал. И это большая проблема основной массы легионеров - они ещё не успели сюда перейти, а уже подумывают, как бы свалить. За редчайшим исключением.
    Ссылка
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