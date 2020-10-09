Манор СОЛОМОН: «Перейду в другой клуб. Возможно, через год»

21-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и национальной сборной Израиля Манор Соломон заявил, что в будущем планирует сменить клуб.
– В прессе появляются новости о клубах, которые вами интересуются. Насколько все серьезно?
– Они общаются с моим агентом. Некоторые команды действительно хотят видеть меня у себя. Всеми этими делами занимается мой агент. Это его работа. Я сосредоточен только на «Шахтере».
Однажды я перейду в другой клуб. Хотя я не знаю, когда это случится – возможно, через год, или через три. Сейчас я – футболист «Шахтера», и делаю все, чтобы помочь моей команде.
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Источник — Трибуна
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конечно перейдешь,у тебя будет выбор,а именно-Маккаби Хайфа,Маккаби Петах-Тиква,Маккаби Нетания.
Атомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и в Ялту.
конечно перейдешь,у тебя будет выбор,а именно-Маккаби Хайфа,Маккаби Петах-Тиква,Маккаби Нетания.
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