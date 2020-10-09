Манор СОЛОМОН: «Шахтер заплатил 6 млн евро за 80% прав на меня»

Израильский полузащитник «Шахтера» Манор Соломон рассказал о своем трансфере в донецкий клуб из «Маккаби» Петах-Тиква в 2019 году.

– Ваш трансфер довольно нетипичный для «Шахтера», который придерживается бразильского вектора. Как так получилось?

– Знаю, что клуб долгое время следил за мной. Зимой 2019 горняки согласились выплатить «Маккаби» компенсацию, которую моя предыдущая команда хотела получить. А именно – 6 миллионов евро за 80% прав на меня. «Шахтер» такие условия устроили. Когда возник такой вариант, я начал узнавать информацию об этом клубе. Я понял, что горняки почти каждый сезон выигрывают внутренний чемпионат, регулярно играют в Лиге чемпионов и это самая большая команда Украины. Также «Шахтер» продает своих футболистов в топ-клубы мира. Поэтому я решил стать частью команды.

Напомним, недавно Соломон провел юбилейный матч за «Шахтер».