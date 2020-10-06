Соломон и Тете провели юбилейные матчи за Шахтер

Полузащитники «Шахтера» Манор Соломон и Тете провели первые юбилейные поединки за клуб. Для обоих выход в игре с «Десной» (2:2) стал 50-м в составе «оранжево-черных».

Манор Соломон стал футболистом «Шахтера» в январе 2019 года. В 19-летнем возрасте он дебютировал за «горняков» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). На сегодня забил 7 мячей: 3 – в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Лиге Европы и Кубке Украины. Регулярно вызывается в сборную Израиля.

Бразильский вингер Тете подписал контракт с «Шахтером» в конце февраля 2019-го, а через полтора месяца дебютировал в игре УПЛ с «Зарей» (3:0). В 50 матчах на его счету уже 13 мячей, 2 из них пришлись на встречу с «Александрией» прошлого сезона, когда Тете вышел на замену и своим дублем принес команде досрочное чемпионство-2019/20. Также бразилец забивал дважды в финале Кубка Украины – 2018/19 с «Ингульцом».