Соломон и Тете провели юбилейные матчи за Шахтер

Поединок против «Десны» стал для легионеров 50-м в составе «горняков»

  • 06.10.2020 22:21
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  • 3 комментария
Соломон и Тете провели юбилейные матчи за Шахтер
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитники «Шахтера» Манор Соломон и Тете провели первые юбилейные поединки за клуб. Для обоих выход в игре с «Десной» (2:2) стал 50-м в составе «оранжево-черных».

Манор Соломон стал футболистом «Шахтера» в январе 2019 года. В 19-летнем возрасте он дебютировал за «горняков» в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). На сегодня забил 7 мячей: 3 – в чемпионате, 2 – в Лиге чемпионов, по 1 – в Лиге Европы и Кубке Украины. Регулярно вызывается в сборную Израиля.

Бразильский вингер Тете подписал контракт с «Шахтером» в конце февраля 2019-го, а через полтора месяца дебютировал в игре УПЛ с «Зарей» (3:0). В 50 матчах на его счету уже 13 мячей, 2 из них пришлись на встречу с «Александрией» прошлого сезона, когда Тете вышел на замену и своим дублем принес команде досрочное чемпионство-2019/20. Также бразилец забивал дважды в финале Кубка Украины – 2018/19 с «Ингульцом».

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:14
    0
    Sviatoslav Kudelych, 06.10.2020 23:11
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    Sviatoslav Kudelych
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      Sviatoslav Kudelych, 06.10.2020 23:11
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    Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:01
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    Олег Тимофеюк
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      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:01
    -2
    Будущие мировые звёзды.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 23:14
    0
    Sviatoslav Kudelych, 06.10.2020 23:11
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