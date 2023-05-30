Заложник 100 миллионов. Как Мудрик стал символом хаоса, царящего в Челси

В январе нынешнего года главным возмутителем спокойствия на трансферном рынке Европы стал «Челси». После прихода в этот клуб консорциума американских инвесторов во главе с Тоддом Боэли «синие» начали весьма агрессивную кадровую политику, давая понять, что в самое ближайшее время нацелены свергнуть с футбольного Олимпа в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити», попутно не дав ни малейшего шанса на успех и другим конкурентам из так называемой топ-6.

Одним из январских новобранцев «Челси» стал украинский вингер Михаил Мудрик, за которого лондонцы заплатили «Шахтеру» 70 миллионов евро, а выплату еще 30 миллионов согласовали в виде различных бонусов, степень достижимости которых на момент осуществления трансфера казалась очень даже высокой.

С тех пор Мудрик провел за «Челси» в Премьер-лиге 15 поединков, но отличился лишь 2 результативными передачами. Тот факт, что вот уже более четырех месяцев украинец не может отличиться дебютным забитым мячом за «синих», безусловно, давит не только на самого футболиста, но и на британских экспертов, комментирующих успешность его выступлений в футболке «Челси». А таковых на Туманном Альбионе хватает, причем многие из них, в отличие от ряда украинских экс-футболистов, возомнивших себя светилами и ключевыми знатоками всех премудростей игры № 1 и не подбирающих слов в интервью, после завершения игровой карьеры действительно уделили немало времени ради понимания принципов работы СМИ, а также прокачали свою способность грамотно излагать мысли на публике, не используя откровенную вульгарщину или заезженную «бытовуху».

Например, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл после недавнего поединка «Челси» с «красными дьяволами», в котором лондонцы на выезде потерпели фиаско со счетом 1:4, заявил, что Мудрик был очень плох, особенно в первом тайме, при работе с мячом, не демонстрируя способности качественно его остановить и развить атаку должным образом. Очевидно, эксперта очень расстроил эпизод в концовке первой 45-минутки, когда Мудрик, получив мяч, плохо его обработал и утратил очень неплохую возможность обострить ситуацию непосредственно в штрафной «Манчестер Юнайтед»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик в окружении игроков Манчестер Юнайтед

Но пока главный парадокс непродолжительного этапа карьеры Мудрика в «Челси» заключается в том, что украинец в подавляющем большинстве матчей не выглядит откровенно худшим на поле. В частности, в том таки матче против «Манчестер Юнайтед» Михаил за 72 минуты чистого игрового времени успел выполнить 14 передач, из которых 13 оказались точными. Также в активе украинца 16 единоборств (9 – выигранных), 5 обводок (2 – успешные), 2 навеса (оба – точные), 3 удара по воротам (2 – в створ) и один из лучших в рядах «синих» показателей ожидаемых голов – 0,49xG.

Иными словами, Мудрик в матче против «Манчестер Юнайтед» в очередной раз старался проявить себя, а также сыграть на пользу своей команде, но после еще одного фиаско всего коллектива именно украинцу досталось от прессы и болельщиков едва ли не больше всех.

Почему так происходит? Пожалуй, ответ на этот вопрос гораздо более простой, нежели может показаться на первый взгляд. Это как раз тот случай, когда не нужно лезть в глубинный анализ тактических изысков, искать несоответствие действий Мудрика той роли на поле, которую ему отвел главный тренер «Челси» и т.п. Не зря ведь говорят, что все гениальное просто, а потому и в случае с Мудриком не стоит закапываться слишком глубоко, когда ответ лежит на поверхности.

Дело в том, что громкий январский трансфер привлек к Мудрику огромное внимание на Туманном Альбионе. Михаил стал один из многих новых лиц, протагонистов технической революции, которая произошла в «Челси» после прихода в клуб новых владельцев во главе с Боэли. Последние пообещали, что создадут яркий и успешный проект, который будет на вершине не один или два сезона, а сможет оставаться там на долгие годы. Для этого, собственно, и делалась ставка на молодых талантов, что в некоторой степени напомнило стратегию Флорентино Переса в «Реале», который после проекта «Галактикос» перестроился на покупку и взращивание перспективных тинейджеров с выведением их на высший уровень игры.

Мудрик также воспринимался как элемент обновленного «Челси», как футболист, который на долгие годы застолбит за собой роль лидера коллектива, но… С ходу стать фигурой такого калибра для «синих» украинцу не удалось, и его 0 голов в 15 матчах и являются красноречивым ответом на вопрос о том, почему именно Михаилу достается едва ли не больше всех критики, хотя абсолютно отвратительно ныне выглядит весь «Челси» без исключения.

Не стоит забывать, что в топ-менеджменте «Челси» ныне также царит, мягко говоря, неразбериха, а то и вовсе полный хаос. При Тодде Боэли своих постов лишились практически все руководители, приведенные в клуб во время «эры Абрамовича», и новым кадрам, естественно, необходимо время на то, чтобы адаптироваться, понять что к чему и начать демонстрировать качество своей работы.

Например, полноценного главного тренера в «Челси» до конца сезона так и не оказалось. После увольнения Грэма Поттера в качестве спасателя был призван Фрэнк Лэмпард, но изначально было ясно, что шансов задержаться надолго на посту коуча «синих» у легенды клуба немного. Поэтому Боэли, как сообщали британские инсайдеры, в январе вынужденно исполнял обязанности целого ряда недостающих сотрудников, в частности, спортивного директора.

Поговаривают, что выбор в пользу назначения Маурисио Почеттино главным тренером, начиная с сезона-2023/24, был сделан по той причине, что аргентинец гарантировал Боэли личное участие не только в тренировочном процессе первой команды, но и в ее комплектации. Иными словами, Почеттино согласился на пост менеджера в полном понимании этого слова в рамках британского футбола. Это позволит Боэли существенно разгрузить свой рабочий график, и оставить в нем порядка 20% на футбольную составляющую, значительно расширив внимание другим проектам инвестиционной группы – баскетбольной команде «Лос-Анджелес Спаркс» и бейсбольной «Лос-Анджелес Доджерс».

Учитывая все кадровые проблемы клуба, а также абсолютно провальные результаты в текущем сезоне, совсем неудивительно, что кто-то должен был оказаться «козлом отпущения» на публике. И здесь фигура Мудрика, ставшего своеобразным символом происходящего в «Челси» хаоса, пришлась как нельзя кстати. Можно даже сказать, что украинец, не сумев с ходу соответствовать ожиданиям, оказался заложником 100 миллионов евро, которые были за него заплачены.

Говорить сейчас, что Мудрик не оправдал ожиданий и полностью провалился в «Челси» было бы не только несправедливо по отношению к футболисту, но и чересчур преждевременно. Сейчас абсолютно все, начиная от многомиллионной армии фанатов «синих» и заканчивая топ-менеджментом клуба, ожидают того, как проявит себя команда в новом сезоне под руководством нового главного тренера Маурисио Почеттино.

Примечательно, что в последние месяц-полтора ряд инсайдеров, которые сообщали о грядущем назначении Почеттино в «Челси», подтверждали, что аргентинский тренер рассчитывает на Мудрика в новом сезоне, и видит в украинце игрока стартовой обоймы. Поэтому у экс-лидера «Шахтера» почти наверняка будет шанс проявить себя и доказать, что «Челси» как минимум в его отношении не выбросил деньги на ветер.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа) зимой мог оказаться в Арсенале, но выбрал Челси

И здесь, откровенно говоря, Мудрик переживает своеобразное дежавю. В свое время вокруг «Шахтера», еще во времена Паулу Фонсеки, когда Михаил только дебютировал за первую команду «оранжево-черных», было множество болельщиков и экспертов, уверяющих, что у Мудрика нет будущего на топ-уровне, а исключительно за счет ярких финтов и трюков стать успешным не получится. Португальский тренер, ныне работающий во Франции с «Лиллем», даже отправлял вингера обратно в дубль, но Мудрик прошел через это и вернулся в первую команду еще более сильным и качественным исполнителем.

То, через что Мудрик сейчас проходит в «Челси» - это тоже, своего рода, тернии на пути к звездам. Только когда «синие» перестроятся и перевернут кризисную страницу истории, с Михаила пора будет спрашивать по полной. Ждать же от 22-летнего футболиста без солидного опыта выступлений в топ-лигах Европы чего-то выдающегося, а то и космического, на фоне «поджавших хвост» партнеров – это не более чем фарс. Ведь не проблема Мудрика, что за него заплатили так много, его ключевая проблема в настоящий момент – это тотальный упадок и слабость «Челси» как команды в целом, подкрепленный беспорядочными кадровыми решениями со стороны руководства. Не осознавая этого, можно скатиться к огульной критике в адрес украинца, упуская из виду истинные причины происходящего. В конце концов, никому при здравом уме и рассудке не придет в голову покупать элитного скакуна, чтобы запрячь его в телегу, да еще и такую, у которой на ходу отваливаются колеса и трещит оглобля…