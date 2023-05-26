Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал поражение «Днепра-1» от полтавской «Ворсклы» (1:2) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Кстати, я не согласен с Кучером, который намекнул, что их засудили, назначив сомнительный пенальти.

Я бы на месте Кучера не жаловался, потому что у «Днепра-1» тоже было много побед на последних секундах и спорные пенальти. Сегодняшние матчи показали, что нам нехр*н делать в еврокубках», - сказал Леоненко.