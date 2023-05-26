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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 09:09 | Обновлено 26 мая 2023, 09:23
843
4

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»

Футбольный эксперт – о поражении «Днепра-1» от «Ворсклы»

26 мая 2023, 09:09 | Обновлено 26 мая 2023, 09:23
843
4
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Нам нехр*н делать в еврокубках»
СК Днепр-1

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, прокомментировал поражение «Днепра-1» от полтавской «Ворсклы» (1:2) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Кстати, я не согласен с Кучером, который намекнул, что их засудили, назначив сомнительный пенальти.

Я бы на месте Кучера не жаловался, потому что у «Днепра-1» тоже было много побед на последних секундах и спорные пенальти. Сегодняшние матчи показали, что нам нехр*н делать в еврокубках», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Днепр-1 - Ворскла Ворскла Полтава Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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Комментарии 4
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20052011
С этим высказыванием алкаша-тюменца полностью согласен. Война, коррупционер павелка, сумасшедшая коррупция в стране(яйца по 17 грн. за шт. и т. д.) слабые тренеры и футболисты, все это тянет на дно украинский футбол. К сожалению. И просвета что-то не видно. Надежда только на военных, дай Бог победят и придут к управлению державой патриоты, которые накажут предыдущих правителей, уберут и накажут нынешних бездарей.  
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+1
Перець
Шахтар принесе залікові бали ,Дні про і Зоря виліт моментальний,Динамо по настрою на гру
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-1
Gargantua
а бабло?
из тех 40 млн выделить 4 млн на подкуп судей и соперников, вот и высокомаржинальный бизнес
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-1
BallsToTheWall
"Вам" там и не будет.)  А даже попадание наших ФК туда это уже сразу деньги.
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-1
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