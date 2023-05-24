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  4. На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Чемпионат Украины
Днепр-1
24.05.2023 13:00 – FT 1 : 2
Ворскла
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Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 15:01 | Обновлено 24 мая 2023, 15:03
2220
40

На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде

Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника

24 мая 2023, 15:01 | Обновлено 24 мая 2023, 15:03
2220
40
На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур.

«Днепр-1» – «Ворскла» - 1:2

Бланко, 3 – Скляр, 11 (пен.), Кане, 45+3

Адамюк, 10, Бланко, 45+1, Бабенко, 50, Сваток, 52, Е. Пасич, 83, Танчик, 90+2 – Кане, 85, Кулаковский, 90+4

«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита (Е. Пасич, 46), Сваток (Хайнер, 58), Сарапий, Адамюк – Рубчинский (Когут, 73), Бабенко – Пеглоу (Танчик, 84), Пихаленок, Бланко (Гуцуляк, 46) – Довбик.

«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Крупский – Челядин (Рамирес, 78), Скляр – Кане (Черныш, 88), Нестеренко (Кулаковский, 78), Пердута – Степанюк.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 15 (4) – 6 (3)
Угловые: 12 – 2
Оффсайды: 0 – 1.

ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Днепр-1 Днепр-1 - Ворскла отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 40
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AleksDnipro87
Закінчилися для Дніпра чемпіонські перегони. 2 очки проти команд із ТОП-6 цієї весни, ну про яке чемпіонство мріяти?. Настільки всерівно, що нехай вже посядуть третє місце. Коломойський своїм рішенням запросити харківських зробив лише гірше клубу.
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+7
odiniznashih
Убогая игра убогой команды. Нейтрализовали Довбика и команды нет.
Скрипник помог своей бывшей команде. 
Надеюсь что и Вернидуб тоже поможет.
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+6
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ALKOSruLKA
Суддя слабенький, але і Дніпро явно не чемпіонську гру продемонстрував
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+5
BekXan
Одні були заряжені  інші вже втомилися і не тянуть чемпіонську гонку.Втрата важливих очок на старті другого кола все вирішило.Самі собі зробили гірше.Що керівництво що тренер який прогавив підготовку і настрій команди.І тепер кожна гра як останній шанс.Пенальті незрозуміле.Тепер гра Зоря - Шахта може стати головною грою.Або Шахтар Оформе чемпіонство або Заря втиснеться за шанс за перші місця.
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+4
AleksDnipro87
Математично шанси у Дніпра ще є, за сьогоднішньої нічиї між шд і Зорею, і перемоги Дніпра над шд, але куди? І тут такий момент, з одного боку хочеться третього місця, щоб вигнали нарешті харківських з клубу, а з іншої сторони, якщо Д1 займе третє місце, то цілком можливо "декому" стане остаточно пох на футбол, в черговий раз "начудить" і розвалить і цей Дніпро.
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+3
Юрий Щербань
Кучер не тренер физрук 
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+3
Луганчанин
Судья достойно отсудил. Так бы и Зарю. 
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+3
BUROSTAVOK
Сегодня Европейские клубы увидели Супрягу на Максималках то есть Довбыка)))После этого матча в принципе все вопросы по покупке Довбика закрыты. Теперь ждем новым покупных статей,что Марсель,Лейпцыг и Фиорентина хотят купить украинского игрока)))
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+3
Springfield
Так конкуренты же ещё не сыграли свой матч.  И этот результат может их ещё и расслабить.  "Гоп" можно говорить только в 19:00.  Примерно.
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+3
BekXan
А хай Зоря виграє і ми отримаємо 'Нічого не зрозуміло хто чемпіон до останього туру" Інтрига так сказати по повній для всих вболівальників)
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+2
FunnyCat_____
ну учитывая последние матчи, было ожидаемо , не получится всегда на 90+ матчи вытаскивать 
Хотя эту игру и не смотрел, так что не могу сказать насколько закономерно поражение 
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+2
Gargantua
самовыпилились
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+2
Злий Глобинець
Шахтар - Чемпіон! А Зоря хай бере срібло.
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+2
Выталкиватель парашутистов
Когда я узнал, что матч будет судить Козик, а на ВАР будет работать Арановский, я сказал друзьям - Днепру не дадут выиграть. Так и получилось - левый пеналь, а при пробитии пеналя Ворсклой, еще до удара по мячу один игрок полтавчан уже забежал в штрафную и судья обязан был отменить взятие ворот, дать ЖК этому игроку и заставить перебить этот 11-ти метровый удар. Но этого не произошло. Плюс левые ЖК игрокам Днепра. Все это в совокупности , дает мне право сказать - арбитр был очень благосклонен к Ворксле, наверное, не за красивые глаза. 
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+1
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Сергей Чёрный
Надія на Зорю
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+1
Remark
Судья был явно за Ворсклу! Это на 101%.
Но дело даже и не в этом. А в том, что у Днепр-1 реализация на нуле: то последний пасс отдать не могут, то по воротам попасть не могут (как спецом куда-то мимо ворот бьют).
По игре в этом году Заря - чемпион!!!
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+1
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Fanya4
Команда с четырьмя полевыми на замене обыграла в гостях ФК Пеналь рвущихся к чемпионству
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+1
Burevestnik
була можливість у Д1 взяти золото, але проср... друге коло. 
Нехай не переживають, вони не одинокі, Арсенал в другому колі обіср.... ще більше.
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0
Roman serhi
Но гол Доминго Бланко просто Топ...
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0
Roman serhi
Ворскла молодцы! Вот ,что значит стимул копеечку получить 😂👍
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0
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