На радость конкурентам. Днепр-1 уступил Ворскле в Ужгороде
Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур.
«Днепр-1» – «Ворскла» - 1:2
Бланко, 3 – Скляр, 11 (пен.), Кане, 45+3
Адамюк, 10, Бланко, 45+1, Бабенко, 50, Сваток, 52, Е. Пасич, 83, Танчик, 90+2 – Кане, 85, Кулаковский, 90+4
«Днепр-1»: Рыбак – Матаррита (Е. Пасич, 46), Сваток (Хайнер, 58), Сарапий, Адамюк – Рубчинский (Когут, 73), Бабенко – Пеглоу (Танчик, 84), Пихаленок, Бланко (Гуцуляк, 46) – Довбик.
«Ворскла»: Исенко – Бацула, Кравец, Чеснаков, Крупский – Челядин (Рамирес, 78), Скляр – Кане (Черныш, 88), Нестеренко (Кулаковский, 78), Пердута – Степанюк.
Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
Удары (в створ): 15 (4) – 6 (3)
Угловые: 12 – 2
Оффсайды: 0 – 1.
ДНЕПР-1 - ВОРСКЛА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Полтавчане вышли вперед
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая
Скрипник помог своей бывшей команде.
Надеюсь что и Вернидуб тоже поможет.
Хотя эту игру и не смотрел, так что не могу сказать насколько закономерно поражение
Но дело даже и не в этом. А в том, что у Днепр-1 реализация на нуле: то последний пасс отдать не могут, то по воротам попасть не могут (как спецом куда-то мимо ворот бьют).
По игре в этом году Заря - чемпион!!!
Нехай не переживають, вони не одинокі, Арсенал в другому колі обіср.... ще більше.